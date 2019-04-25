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Бушуют природные пожары в Норвегии

Там из-за возгораний эвакуировали жителей около 150 домов. Уже третий день аварийные службы борются с огнем в лесах. Контроль над ситуацией пока установить не удается.

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