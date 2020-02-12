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BusinessInsider составил список 15 секторов, потерявших больше всего рабочих мест
Профессии, которые стремительно исчезают. Эксперты BusinessInsider, используя данные Бюро трудовой статистики США, составили список 15 секторов, потерявших больше всего рабочих мест за последние два года. Производство ювелирных украшений, магазины бытовой техники, канцтоваров, рекламные агентства, ремонт автомобилей и производство запчастей для них, а также магазины игрушек. Сокращение здесь составило примерно 20 %.
Большие потери у газетных издательств
Под 30 % сократили численность работников производства одежды для взрослых и детей. Магазины одежды для детей потеряли и того больше - 40 % за два года. Столько же недосчитались оптовые агенты на рынке электроники. Работу потеряло 345 тысяч агентов. В 2017 году их было 850 тысяч. Безоговорочный лидер - аренда видеодисков и видеокассет потеряла. Два последних года стоили этой сфере 42 % рабочих мест.
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