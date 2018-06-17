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Был трезв, но уснул за рулем. Водитель, сбивший пешеходов в Москве, задержан

Стала известна причина наезда такси на пешеходов в центре Москвы. Водитель авто, который сбил 8 человек, был трезв, но уснул за рулем. По его словам, он, двигаясь в пробке, на секунду задремал и машинально нажал ногой на газ, одновременно повернув руль вправо.

До момента ДТП водитель провел в дороге около 20 часов, а до этого спал порядка 3. Таксист задержан.

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