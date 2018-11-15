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"Быть союзником - не значит быть вассалом". Макрон ответил на угрозы Трампа
"Быть союзником - не значит быть вассалом. Страна должна быть суверенной, а ее оборона - автономной", - такие заявления прозвучали из уст президента Франции в ответ на критические твиты главы Белого дома. Накануне американский лидер резко отреагировал на высказанное Макроном намерение создать общеевропейскую армию, независимую от США. Трамп намекнул на катастрофическое состояние Франции во Второй мировой войне, пока на помощь не пришли американцы. И язвительно заметил, что "в Париже уже начали учить немецкий язык". К слову, Берлин поддерживает идею создания единой армии. По словам Ангелы Меркель, это покажет миру, что между европейскими странами "больше никогда не будет войны".
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