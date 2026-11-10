Бюджет ЕС под угрозой: Мерц требует обязательств по финансированию Украины от всех стран

Немецкий канцлер Фридрих Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС на 2028-2034 годы, если все страны объединения не возьмут обязательство участвовать в финансировании Украины.

Ряд государств выступает против дальнейших расходов на поддержку ВСУ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал угрозу Мерца откровенным шантажом.

Участвовать в предоставлении гарантий по европейским кредитам для Киева отказываются Чехия, Венгрия и Болгария.

Переговоры о следующем бюджете ЕС продолжаются уже несколько месяцев. Зеленский заявляет все о новых финансовых потребностях. Ранее лидеры ЕС согласовали выделение Киеву кредита на 90 млрд евро, Украина запросила еще 70 млрд евро.