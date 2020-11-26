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Бюджет Украины находится в катастрофическом состоянии
Украина осталась без средств, а в бюджете страны образовалась «огромная дыра». Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, бюджету не достает почти миллиарда долларов. Пока еще хватает на пенсии и зарплаты, однако на все остальное средств уже нет.
То, что бюджет Украины в катастрофическом состоянии, подтвердил и первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта. По его словам, государству нечем покрыть финансовые обязательства на сумму около 350 миллионов долларов. Это примерно 6 % ВВП. Ранее глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что экономику страны в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, а уже с начала следующего года возникнут проблемы с социальными выплатами.
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