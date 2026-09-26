Бьют дубинками и ногами: видео избиения мигрантов в Сеуте разлетелось по Сети

Преследуют, валят на землю, бьют дубинками и ногами. В Сети разлетается видео, где испанские солдаты преследуют мигрантов в Сеуте. Один из нелегалов падает с крутого склона, другого - избивают несколько человек.

В Сеуте остается около 10 тыс. нелегалов

Издание "Эль Паис" отмечает, что тысячи беженцев в испанском анклаве по-прежнему живут в крайне тяжелых условиях: им не хватает продовольствия, не оказывается медицинская помощь.



Правительство готовит документ о высылке мигрантов и обещает расследовать сообщения о насилии над нелегалами. Пока в городе остаются около 10 тыс. беженцев.

Ситуацией, которая сложилась в анклаве, возмущена вся Испания. 26 сентября на демонстрацию вышли жители Мадрида. 20 тыс. человек прошли маршем к зданию правительства, требуя отставки премьера Санчеса из-за его действий в связи с миграционным кризисом в Сеуте. Участники акции также потребовали проведения внеочередных выборов.