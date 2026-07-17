Бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова могут арестовать

В Украине обостряется внутриполитический кризис. Бывшего министра обороны Михаила Федорова могут арестовать по обвинению в попытке госпереворота.

Причина - его критика военного руководства страны, в частности, главкома Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Гнатова. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в Верховной раде.

Уже после отставки экс-министр открыто выступил с критикой Зеленского, который после начала протестов в поддержку Федорова стал опасаться собственных граждан.

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