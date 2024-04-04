Бывшего министра обороны подозревают в раскрытии документа о действиях польских войск в случае конфликта с Россией

Бывшего министра обороны Польши Мариуша Блащака и его подельников может ждать уголовная ответственности за раскрытие военных секретов. По сообщениям местных СМИ, уже проводятся аудиты оборонного ведомства за последние годы.



Служба контрразведки подозревает экс-министра в намеренном снятии грифа секретности с важного документа. В нем порядок действия польских войск в случае конфликта с Россией. Такое решение, по версии издания, Блащак мог принять лично в обход тогда еще начальника Генштаба вооруженных сил Польши.