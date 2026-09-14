От обожания до ненависти - один шаг. В этом лично убедилась экс-пресс-секретарь Зеленского. Киевский главарь подписал указ о введении персональных санкций против Юлии Мендель. Экс-чиновницу обвинили в распространении дезинформации и поддержке российской пропаганды.

Поводом для опалы послужило резонансное интервью Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором она обвинила Зеленского в употреблении наркотиков и назвала "главным препятствием к миру".

Сама Мендель заявила, что решение о санкциях Киевом принималось в спешке - всего за несколько дней до ее запланированного выступления в Европарламенте. По ее словам, причиной также могла стать позиция по мирному урегулированию, поскольку Зеленский вводит санкции против всех, кто выступает за мир в Украине.