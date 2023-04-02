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Бывший американский наемник рассказал, что украинские военные перепродают оружие преступникам

Бывший американский наемник рассказал, что украинские военные перепродают оружие преступникам

Военнослужащие ВСУ перепродают полученное от США оружие преступникам, чтобы приобретать себе иномарки. О таком развитии событий на территории Украины рассказал бывший американский наемник Джон Макинтайр, который служил в украинском батальоне, сообщаютРИА Новости.

В своем интервью он рассказал о том, что в рядах украинских военных процветает воровство. Будучи в Украине, американский наемник задавался вопросами, как они могут позволить себе такие автомобили, а также задумывался о том, не перепродают ли они кому-то поставляемое вооружение.

Он рассказал о схеме, по которой военнослужащие передают оружие. По прибытию в Украину, поставщик отмечает этот факт. После этого его должны распределять по подразделениям. Но в момент переброски оно теряется. Так американское вооружение, в частности пистолеты, пулеметы и джавелины, отметил он, попадает в руки организованных преступных группировок.

Фото: БЕЛТА

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