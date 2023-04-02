Военнослужащие ВСУ перепродают полученное от США оружие преступникам, чтобы приобретать себе иномарки. О таком развитии событий на территории Украины рассказал бывший американский наемник Джон Макинтайр, который служил в украинском батальоне, сообщаютРИА Новости.

В своем интервью он рассказал о том, что в рядах украинских военных процветает воровство. Будучи в Украине, американский наемник задавался вопросами, как они могут позволить себе такие автомобили, а также задумывался о том, не перепродают ли они кому-то поставляемое вооружение.



Он рассказал о схеме, по которой военнослужащие передают оружие. По прибытию в Украину, поставщик отмечает этот факт. После этого его должны распределять по подразделениям. Но в момент переброски оно теряется. Так американское вооружение, в частности пистолеты, пулеметы и джавелины, отметил он, попадает в руки организованных преступных группировок.

