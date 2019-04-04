Бывший глава компании "Ниссан" снова под стражей

Бывший глава компании "Ниссан" Карлос Гон снова под стражей. По данным японской прессы, это связано с новыми обвинениями в финансовых махинациях. Ранее прокуроры предъявили ему нарушение финансового законодательства. Сегодняшний арест - уже четвертый. 6 марта его освободили из тюрьмы, где тот провел более ста дней под залог в 9 миллионов долларов. Бизнесмен получил мировую известность после того, как в 2000-х вывел японский автоконцерн "Ниссан" из глубокого кризиса.



