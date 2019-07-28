Бывший мэр Лондона Борис Джонсон - новый премьер Великобритании

Мир тем временем обсуждает, каким же путем пойдет дальше Великобритания. Правящей Консервативной партией страны избран новый лидер. Это 55-летний бывший мэр Лондона Александр Борис де Пфеффель Джонсон. Британцы чаще называют его Боджо. Автоматически он стал премьер-министром Соединенного Королевства. Его предшественница Тереза Мэй запомнилась англичанам как один из провальных политиков в истории Туманного Альбиона. До 31 октября - это новая дата выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза - осталось менее ста дней. Британцам явно надоело ждать, ведь Брексит они поддержали на референдуме в 2016 году. Дать ответы на все вопросы теперь предстоит Джонсону. Причем за три месяца, тогда как предыдущему Кабинету министров на это не хватило и трех лет. Карьера Джонсона - головокружительный микс взлетов и падений. Будучи мэром Лондона, он смог снизить уровень преступности и создать новые рабочие места. Впервые в парламент его избрали в 2001, но уже через три года Боджо вылетел из теневого кабинета за внебрачные связи. Соотечественники Джонсона любят... и ненавидят. Равнодушных, похоже, не осталось. А на днях Джонсон решил завести в резиденции премьера… собаку. И теперь главный вопрос Британии: что будет с котом Ларри, который официально занимает должность ловца мышей? Ищем ответ в нашем сюжете.

Рассказывает Александра Пинчук. Новый премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон полон оптимизма. Все этапы летней гонки позади, и победа бывшего мэра Лондона теперь уже ни у кого не вызывает сомнений. За него проголосовали свыше 92 000 консерваторов. Это вполовину больше, чем за его главного оппонента - министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта. Кстати, сам Джонсон не так давно тоже занимал должность главы британского внешнеполитического ведомства. Но год назад он покинул этот пост из-за разногласий по вопросу Брексита. Политик - противник мягкой сделки. О ней с Евросоюзом договорилась теперь уже экс премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Аналитики говорят, что именно это многострадальное соглашение и стало началом конца ее карьеры. Слезы Мэй помнят все. Теперь эмоции уходят на второй план, уступив место трезвому расчету.







Многим жителям Лондона Джонсон запомнился как мэр, который ездил на работу на велосипеде

Филолог по образованию, не лез за словом в карман и всегда умел подбирать яркие выражения. Это, кстати, позволило Джонсону в свое время добиться успеха в журналистике. Говорят, он был одним из любимых авторов бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер. При нем в 2012 году в Лондоне успешно прошла Олимпиада. Джонсон может засучить рукава и принять участие в перетягивании каната на берегу Темзы. Вездесущие британские букмекеры 5 к 1 утверждают, что Джонсон не продержится и года на посту премьера. Как будут развиваться события, покажет время, но и легкого премьерства политику точно ждать не стоит. Курс фунта достиг минимума с 2017 года. Лейбористы обещают вынести Джонсону вотум недоверия.



На родине многие недолюбливают Джонсона за непредсказуемое поведение

Над его светлой копной волос порой посмеиваются. Но это то, что лежит на поверхности. У многих Джонсон вызывает уважение тем, что не утруждает себя попытками скрыть свои недостатки. А порой ему удается превращать неудачи в победы. По сути, Джонсон пришел к власти в стране в тот момент, когда та переживает без преувеличения один из самых драматичных периодов в истории. И в итогах его работы будет все, кроме шуток. Сможет ли Боджо осуществить выход королевства из ЕС с наименьшими потерями, сплотив общество, сейчас сказать трудно. Шансы на успех, бесспорно, есть. Не так давно многие сомневались в том, что эпатажный миллиардер без опыта в политике сможет без проблем руководить США. Премьерство Джонсона явно не будет похоже на то, с чем британцы имели дело до сих пор. Его конек - говорить людям то, что они хотят услышать. Говорить легко и убедительно.





