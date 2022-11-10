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Пик толерантности? На конкурсе красоты в США победил мужчина-трансгендер
Очередная победа толерантности на Западе: на конкурсе красоты в США победил мужчина-трансгендер. Региональное состязание проводилось под эгидой организации "Мисс Америка".
19-летнийБрайан Нгуен несмог (или не смогла?) сдержать слез радости от получения короны первой красавицы.
"Он получил титул "Мисс Большая Дерри", -пишет РИА Новости со ссылкой на изданиеEvie.
Победительконкурса получит стипендию по программе Miss Greater Derry Scholarship.
Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли победу "Мисс Америки". Как написал один из комментаторов, этот конкурс больше не о женщинах.
"Вот как выглядит внутреннее женоненавистничество на самом деле", - написала в Twitter Orietta Rose.
"Вы можете представить, что принимаете участие в конкурсе и кто-то выигрывает в нем только потому, что этого требует политическая обстановка?" - спросил Cozy Gamer.
"Из него даже не получилась симпатичная девушка! Какого черта?" - возмутилась Dawn McKenzie.
Фото:pixabay.com
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