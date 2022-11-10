Пик толерантности? На конкурсе красоты в США победил мужчина-трансгендер

Победительконкурса получит стипендию по программе Miss Greater Derry Scholarship.



Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли победу "Мисс Америки". Как написал один из комментаторов, этот конкурс больше не о женщинах.



"Вот как выглядит внутреннее женоненавистничество на самом деле", - написала в Twitter Orietta Rose.



"Вы можете представить, что принимаете участие в конкурсе и кто-то выигрывает в нем только потому, что этого требует политическая обстановка?" - спросил Cozy Gamer.



"Из него даже не получилась симпатичная девушка! Какого черта?" - возмутилась Dawn McKenzie.



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