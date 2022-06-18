Бывший заключенный тюрьмы Баграм: Американские военные понятия не имеют, что такое права человека: они похожи на дикарей

Очередное доказательство военных преступлений США, на которое мировое сообщество смотрит сквозь пальцы. Журналисты китайского центрального телевидения разыскали людей, находившихся в военной тюрьме Баграм в Афганистане. Там "специалисты" из Вашингтона проводили пытки над военнопленными. Заведение по праву заслужило звание одного из самых страшных мест содержания в мире.



Фахим, бывший заключенный тюрьмы Баграм:

Меня поместили в тюрьму только из-за того, что я состоял в движении "Талибан". В тюрьме нас редко кормили и не давали спать. Стучали железными цепями по решеткам. В холодные ночи намеренно включали кондиционеры, при этом спать было не на чем. Бывали и совсем жестокие наказания, к примеру, натравливание собак или удары током. Американские военные понятия не имеют, что такое права человека. Они похожи на дикарей.



По данным открытых источников, в камерах старого тюремного комплекса содержались около 600 человек, многих из которых поместили в тюрьму без предъявления обвинений. Причем жестокость при допросах была доказана неоднократно. Заключенных подвешивали за руки к потолку, лишали сна, надевали мешки на голову, чтобы перекрыть доступ к кислороду. Известны случаи гибели узников в результате пыток. Однако реальных обвинений против Вашингтона никто рассматривать не захотел.