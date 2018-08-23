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Cамолет рейсом Норильск - Новосибирск готовится к аварийной посадке

По сообщению командира воздушного судна, произошел отказ одного из двигателей. Лайнер ждут на посадку в аэропорту города Сургут. На борту находятся 30 человек - 26 пассажиров и 4 члена экипажа.

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