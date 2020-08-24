Cамый дешевый электромобиль в мире стоит $6000

Cамый дешевый электромобиль в мире стоит чуть более 6000 долларов. Это российский электрокар Zetta CM1. Он поступит в продажу к концу года. Максимальная скорость авто 120 километров в час. Дальность хода до 200 километров. Это четырехместная машина без задних дверей, которая будет выпускаться в нескольких комплектациях.