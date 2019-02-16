Cексуальный скандал в католической церкви

Посол Ватикана во Франции 74-летний Луиджи Вентура обвиняется в домогательствах к младшему сотруднику парижской мэрии. Обращение в полицию поступило спустя неделю. Представители архиепископа сообщения о расследовании не комментируют.

В середине следующей неделе в Италии выйдет скандальная книга-расследование, в которой утверждается, что 80 процентов священников в Ватикане гомосексуалы. Уже сейчас пресса предполагает, что этот труд нанесет катастрофический урон репутации католической церкви.