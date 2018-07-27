Останки солдат перевезли на авиабазу в Южной Корее. Вскоре их отправят на военную базу на Гаити, где должна пройти процедура их проверки. В Белом доме назвали это событие "значимым первым шагом". Тем временем в КНДР назвали условие для дальнейшей денуклеаризации. Власти просят объявить о завершении Корейской войны и хотят, чтобы это произошло как можно скорее. В Пхеньяне считают, что сделали достаточно уступок и ждут ответных действий.