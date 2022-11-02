Cеверная Корея запустила несколько ракет в сторону Желтого и Японского морей

КНДР осуществила пуск еще 6 ракет "земля-воздух" в сторону Желтого и Японского морей, передает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных. Ранее в несколько этапов Северная Корея уже произвела пуски 17 ракет разных типов и 100 артиллерийских выстрелов. Так, всего за день Пхеньян осуществил пуск 23 ракет разного типа, в том числе семи баллистических малой дальности. Траектория одной из них была направлена на южнокорейский остров Уллындо, но она, не долетев, упала в международных водах. В Токио выразили протест из-за пуска ракет. А официальный Сеул в ответ запустил три авиаракеты "воздух-поверхность". Они попали в международные воды у границ КНДР.