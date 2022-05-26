Какой истории достойны, такую и получают. Cейм Латвии обязал Рижскую думу снести памятник Освободителям Риги до 15 ноября. Демонтировать памятник будет муниципалитет, на территории которого находится объект. Планируется, что демонтаж будет финансироваться за счет пожертвований физических и юридических лиц. После 9 мая парламент Латвии остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Возмущенные русскоязычные жители призывают "вразумить" власти страны. Глава российского МИД назвал происходящее "международным оборзением".