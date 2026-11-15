В Берлине прошла многотысячная акция протеста против падения уровня жизни и планов правительства восстановить всеобщую воинскую повинность. Немецкая молодежь требует от властей умерить милитаристские аппетиты: лишь на закупки оружия и увеличение армии власти расходуются с каждым днем все более щедро, тогда как социальная сфера остается в полном небрежении. Манифестанты вступили в короткую схватку с полицией: несколько участников берлинской манифестации были задержаны:

Рост стоимости жизни всколыхнул Пиренейский полуостров

Массовые протесты прошли и в Португалии - десятки тысяч жителей вышли на улицы 30 городов страны. Они недовольны стремительным подорожанием жилья и ростом коммунальных платежей, что превращает собственные метры в недоступную рядовому гражданину роскошь. Для стран Пиренейского полуострова это стало общей бедой. В соседней Испании граждане тоже требуют от властей изменения жилищной политики: старт протестам дало выселение на улицу 87-летней женщины - когда она, став бездомной, умерла, волна народного возмущения поднялась не только в Испании, но и в соседней Португалии.

Уличная война полыхает в Тиране

В Албании, которая надеется вскоре вступить в ЕС, бушует недовольство, вызванное уже не только и не столько бедностью, сколько повальной местной коррупцией. В столице страны Тиране продолжаются столкновения с полицией, которые давно превратились в подлинную уличную войну. Самыми ожесточенными были столкновения студентов с блюстителями порядка у стен парламента: молодежь требует немедленной отставки правительства, а также министров, которые прославились неудержимой вороватостью.