Чаша терпения переполнена: многотысячный митинг прошел у здания Верховной рады в Киеве

В Киеве состоялся многотысячный антиправительственный митинг. Со всех уголков страны к стенам Верховной рады съехались сторонники оппозиционной платформы "За жизнь!". Украинцы выступают "За нормальные тарифы", "За мир" и "За свое правоне соглашаться с нынешним курсом" украинских властей.

Участники акцииобвинили руководство страны в невыполнении Минских соглашений и преследовании оппонентов. Зеленский и его команда не выполнили ни единого своего обещания -ни прекратить конфликт в Донбассе, ни победить бедность, ни создатьдемократическое государство. С негодованием вспомнили, как правительство Зеленскогово внесудебном порядке запретило трансляцию информационных телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, затем нового канала "Перший незалежний". Словом, ни о какой независимости речи уже давно не идет.