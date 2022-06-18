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Часть Европы оказалась во власти небывалой жары
Глобальное изменение климата делает свое дело. Значительная часть Европы оказалась во власти небывалой жары. В Италии из-за засушливой погоды уровень знаменитой реки По упал на самый низкий уровень за последние 70 лет.
В некоторых регионах Испании последние недели столбик термометра не опускался ниже 35 градусов по Цельсию днем. Отсутствие осадков и знойная погода привели к возникновению природных пожаров. В целом в стране огнем охвачено свыше тысячи гектаров леса.
Жара - испытание для продовольственной безопасности
Засушливая погода сказывается и на продовольственной безопасности. Изменение климата приводит ко все большему опустыниванию. В Мавритании фермеры заявляют, что уже потеряли часть своих посевов. Если аномальный зной еще задержится, то земледельцы рискуют лишиться всего своего урожая.