Глобальное изменение климата делает свое дело. Значительная часть Европы оказалась во власти небывалой жары. В Италии из-за засушливой погоды уровень знаменитой реки По упал на самый низкий уровень за последние 70 лет.



В некоторых регионах Испании последние недели столбик термометра не опускался ниже 35 градусов по Цельсию днем. Отсутствие осадков и знойная погода привели к возникновению природных пожаров. В целом в стране огнем охвачено свыше тысячи гектаров леса.

