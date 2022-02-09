Часть Вильнюса осталась без электричества из-за износа электросетей

Значительная часть Вильнюса накануне вечером осталась без электричества. Сразу несколько городских районов были полностью обесточены - аварийные бригады в течение нескольких часов пытались восстановить энергоснабжение. Специалисты заявили, что причиной инцидента - нарушения в работе электросетей, вызванные их износом. На период аварии было дезорганизовано движение в части Вильнюса - не работали светофоры, остановились троллейбусы.



