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Частичная мобилизация и поддержка референдумов - Владимир Путин выступил с обращением
Президент России выступил с обращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса, а также о мерах по защите суверенитета и целостности России.
Ключевые заявления президента публикует РИА Новости.
Частичная мобилизация
Глава РФ сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. "Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации".
Мероприятия по частичной мобилизации начнутся сегодня, 21 сентября.
Цель спецоперации - полное освобождение Донбасса
Как указал президент, цель Запада - ослабить и уничтожить Россию, о чем там говорят прямо. Им уже удалось превратить Украину в антироссийский плацдарм. После того как киевский режим публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и заявил о притязаниях на ядерное оружие, стало ясно, что новое наступление неизбежно. А затем последовала бы атака на Крым - на Россию.
В этих условиях решение о начале упреждающей спецоперации было единственно возможным, подчеркнул Путин. Освобождение всей территории Донбасса остается неизменной целью.
"Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю", - отметил Владимир Путин.
Президент впервые публично сообщил, что уже после начала спецоперации, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева позитивно реагировали на предложения Москвы по обеспечению безопасности России и защите ее интересов.
Россия поддержит решение жителей Донбасса и освобожденных территорий
Политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы, усиливаются репрессии против граждан по всей Украине, отметил Путин. В таких условиях Россия поддержит решение, которое примут жители Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей о своем будущем.
Со своей стороны Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, чтобы люди могли выразить свою волю, подчеркнул президент.
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