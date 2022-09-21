Частичная мобилизация и поддержка референдумов - Владимир Путин выступил с обращением

Президент России выступил с обращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса, а также о мерах по защите суверенитета и целостности России.

Ключевые заявления президента публикует РИА Новости.

Частичная мобилизация

Глава РФ сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. "Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации".

Мероприятия по частичной мобилизации начнутся сегодня, 21 сентября.

Цель спецоперации - полное освобождение Донбасса

Как указал президент, цель Запада - ослабить и уничтожить Россию, о чем там говорят прямо. Им уже удалось превратить Украину в антироссийский плацдарм. После того как киевский режим публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и заявил о притязаниях на ядерное оружие, стало ясно, что новое наступление неизбежно. А затем последовала бы атака на Крым - на Россию.

В этих условиях решение о начале упреждающей спецоперации было единственно возможным, подчеркнул Путин. Освобождение всей территории Донбасса остается неизменной целью.

"Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю", - отметил Владимир Путин.

Президент впервые публично сообщил, что уже после начала спецоперации, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева позитивно реагировали на предложения Москвы по обеспечению безопасности России и защите ее интересов.

Россия поддержит решение жителей Донбасса и освобожденных территорий

Политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы, усиливаются репрессии против граждан по всей Украине, отметил Путин. В таких условиях Россия поддержит решение, которое примут жители Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей о своем будущем.