Частный самолет, направлявшийся из Испании в Германию, упал в Балтийское море

Загадочная авиакатастрофа у берегов Латвии. Частный самолет, направлявшийся из испанского Хереса в Кельн, не стал садиться в Германии, полетел дальше и упал в Балтийское море.

Сообщается, что борт подал сигнал о проблемах с давлением в салоне сразу после вылета, а затем перестал выходить на связь. По тревоге были подняты истребители из Испании, Франции, Германии и Дании, однако пилоты не смогли никого разглядеть в самолете. Как сообщают испанские СМИ, на борту находился владелец компании аэротакси и медицинских самолетов, он пилотировал борт, а также его жена и двое детей. Сейчас ведутся поиски разбившегося судн