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Частякову подарили гранаты и якобы предупреждали, что они боевые - несчастный случай или устранение неугодных?
Впрочем, оружие, которое поставляют на Украину, становится не только причиной трагедий, но и, возможно, средством для устранения конкурентов. В своем доме под Киевом во время празднования дня рождения погиб один из помощников главкома ВСУ Залужного - Геннадий Частяков. В одном из подарков находились гранаты, одна из которых сдетанировала у него в руках. По версии следствия, это несчастный случай. Человек, который подарил Частякову гранаты, якобы предупреждал, что они боевые. Но тот не поверил. Однако Залужный и его окружение больше склоняются к версии политической расправы, чтобы запугать главкома из-за разногласий с Зеленским.
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