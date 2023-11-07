Частякову подарили гранаты и якобы предупреждали, что они боевые - несчастный случай или устранение неугодных?

Впрочем, оружие, которое поставляют на Украину, становится не только причиной трагедий, но и, возможно, средством для устранения конкурентов. В своем доме под Киевом во время празднования дня рождения погиб один из помощников главкома ВСУ Залужного - Геннадий Частяков. В одном из подарков находились гранаты, одна из которых сдетанировала у него в руках. По версии следствия, это несчастный случай. Человек, который подарил Частякову гранаты, якобы предупреждал, что они боевые. Но тот не поверил. Однако Залужный и его окружение больше склоняются к версии политической расправы, чтобы запугать главкома из-за разногласий с Зеленским.