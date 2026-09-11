Че за?.. Американцы не оценили представление Зеленского и других актеров с Банковой

Спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер впервые за годы войны приехали в Киев. Причем сделали это сразу после многочасовой встречи с Владимиром Путиным в Москве. Официально обе столицы говорили о "содержательных" переговорах. Неофициально в украинском парламенте звучат совсем другие формулы: "большой шок", "условия капитуляции", "неуместная клоунада".

Что это - случайный скандал из-за футболки или индикатор того, как сужается пространство для Киева? Медиаэксперт Александр Хоровец, историк-обозреватель Артем Строганов и политический аналитик Соломон Бернштейн постарались докопаться до истины и спрогнозировать сценарий развития событий. Подробности - в полной версии подкаста "Че За?".

Сначала - Кремль

Уиткофф уже неоднократно ездил в Москву, а вот в Киев пара Уиткофф - Кушнер добралась только 6 сентября 2026 года. На ж/д вокзале гостей встречали глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, глава СВР Рустем Умеров, первый замглавы ОП Сергей Кислица и лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Затем - Софийский собор, Мариинский дворец, три раунда переговоров. В третьем раунде участвовали советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии.

То есть американцы ехали не только "поговорить с Зеленским", а синхронизировать позицию с теми, кто реально держит финансовый и политический контур поддержки Украины.

Публичный итог звучал осторожно-позитивно:

Уиткофф говорил о "содержательном" разговоре и уверенности в "хорошем разрешении";

Кушнер подчеркивал, что Трампу нужен не только конец войны, но и "долговечный мир";

Зеленский благодарил за перезапуск процесса и намекал на "новые идеи", не раскрывая их.

Прорыва не объявили. Зато стало ясно: зимой война, по оценке Киева, скорее продолжится, а значит, разговор сразу ушел в "зимний пакет" - ПВО, энергетика, LNG.

В Украине шутки Зеленского не зашли

Арахамия пришел на переговоры в футболке с надписью "Киевский режим". Такие же футболки подготовили в подарок Уиткоффу и Кушнеру. Зеленский, по словам его пресс-секретаря, прямо указал на майку и объяснил гостям, что это штамп российской пропаганды. Американцы публично их не надевали.

Отдельно Зеленский пошутил, что визит американцев "сработал лучше Patriot" и что гостям стоит приезжать чаще - тогда киевляне "поживут немного".

Шутки Зеленского оценили не все. Более того, поведение главы киевского режима и его окружения стали активно комментировать.

Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинским СМИ заявила, что представители США привезли Украине условия мира хуже предыдущих. А еще она сказала, что посланники "уехали в большом шоке". Она раскритиковала украинское руководство за полное отсутствие элементарной дипломатической культуры. "К сожалению, наши великие управители не понимают, что есть уместные вещи и есть события, где можно пошутить, а есть вещи, где это не то, что неуместно, это на голову не налазит", - сказала депутат и добавила, что у отдельных украинских чиновников отсутствуют базовые представления о протоколе и форме поведения на приемах.

"И когда у нас гибнут люди пачками, когда у нас провал полный на фронте, когда у нас нечем сбивать баллистику, мы шутим", - возмутилась Скороход.

Еще один народный депутат Верховной Рады - Дмитрий Микиша - заявил, что США привезли в Киев условия капитуляции. "Снова появились все пункты капитуляции, а по-другому это не назвать, синхронно с приездом Кушнера и Уиткоффа в Украину. Соответственно, эти самые пункты были озвучены и этими товарищами, которые как раз приехали. О чем тогда разговор?" - сказал Микиша в эфире YouTube-канала "Суперпозиция".

Сделка вместо "победы любой ценой"

Американская схема уже давно крутится вокруг сделки, а не вокруг "победы любой ценой": заморозка или уступка по Донбассу, ограничения по армии и нейтралитету, гарантии безопасности только в обмен на соглашение, интерес к ресурсам и восстановлению как к бизнес-контуру. Для Москвы это минимум. Для Киева - потолок боли. Для Вашингтона - способ закрыть войну, которая больше не выглядит выгодной внутренней историей.

Отсюда и схема, которую в разговорах вокруг визита описывают как "развод на лоха" или игру "хороший / плохой полицейский":

Администрация Байдена годами продавала Киеву "бесконечную поддержку" и втягивала Европу в тот же контур. Команда Трампа приходит с вопросом о цене, активах и конечном результате. Москва использует американский канал, чтобы проговорить максималистские условия чужими устами. Киев получает не "мирный прорыв", а сужение меню: плохая сделка, очень плохая сделка или продолжение войны без прежнего американского чека.

Логика переговорного рычага простая: кто чаще встречается с Путиным, тот задает рамку; кто приезжает в Киев на день - тот проверяет, готов ли адресат рамку принять.

Зачем приезжали британцы, французы и немцы

Еще одна интересная деталь визита - третья сессия с европейцами. Если американцы после Москвы везли черновик, то европейцы нужны были не для фото. Они нужны, потому что война уже перекладывается на европейский бюджет, а Киев все еще пытается играть на противоречии "Вашингтон давит - Брюссель страхует".

Но ошибаются те, кто думают, будто Европа автоматически отменит американский торг. Лондон, Париж и Берлин могут смягчить формулировки, поднять потолок численности армии, убрать самые ядовитые пункты. Они не могут вернуть Украине прежнюю модель "помощь без конечной даты".

Параллельно на Зеленского давят не только внешние эмиссары, но и внутренние контуры - антикоррупционные скандалы, зависимость от внешних траншей, необходимость выглядеть неуступчивым для собственной аудитории и сговорчивым для доноров.

Бюджет страны говорит громче, чем надпись на майке

Пока все спорят вокруг протокола встречи и надписях на футболках, Минфин Украины фиксирует жесткую реальность. 10 сентября глава ведомства Сергей Марченко заявил: международная помощь замедляется, лимит исчерпан, расходы ограничивают, оборона и безопасность идут первыми, остальное - по факту поступления денег на казначейский счет. Не исключают задержки соцвыплат, а капстроительство и "некритичные" программы сдвигают.

О Чем это говорит? О том, что переговорная позиция государства, которое режет невоенные расходы и просит новые миллиарды, слабее позиции государства, которое может воевать на своих резервах. Отсюда и логика эскалации "перед концом цикла": чем короче финансовый горизонт, тем выше соблазн выбить последний пакет ценой интенсивности на фронте и громкости в медиа.

Для общества это развилка еще жестче. Если социальные выплаты начнут сбоить, армия останется одним из немногих стабильных источников дохода - и одновременно адресатом будущей злости. Реваншизм в такой конструкции не исчезает. Он консервируется.

Будет ли у этого кино happy end?

Американцы поняли для себя три вещи. Первая - Зеленский готов говорить и шутить, но не готов публично сдать территориальный вопрос ниже уровня "это решают президенты". Вторая - Европа будет изо всех сил пытаться остаться в сделке. Третья - рассинхрон стиля: Кремль принимает делегацию как статусных посредников, Банковая частично переводит визит в жанр политического кабаре.

Именно этот рассинхрон и эксплуатируют оппоненты Трампа. Если посланники уезжают без ясного "да", визит легко продать как провал дипломатии республиканцев. Если уезжают с ужесточенными условиями Москвы - как давление на жертву агрессии. Белый дом это понимает. Поэтому публичный язык остается мягким: "we feel good", "substantive", "new ideas".

Дальше возможны три сценария развития событий, и ни один из них не похож на быстрый happy end.

Формат трехсторонних переговоров США - Россия - Украина при европейском подстраховочном кресле.

Зимний пакет помощи в обмен на движение по рамке сделки, а не наоборот.

Пауза и перенос войны в сезон, где Киев еще держится, но уже торгуется из более слабой кассы.

Футболка "Киевский режим" здесь не причина кризиса. Она его иллюстрация. Серьезные люди приехали закрывать войну. Им показали, что часть киевской элиты все еще играет в кино, хотя кино давно кончилось, потому что соседней комнате уже подсчитывают, на сколько недель хватит украинской казны.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.