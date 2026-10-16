9 октября президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. В тот же день Минфин США приостановил санкции в отношении импорта российского дизеля. Россия со своей стороны сняла запрет на экспорт дизельного топлива, введенный ранее на фоне внутреннего топливного кризиса. А 10 октября Трамп вышел к журналистам и сказал: "Украине пора выбрать нового президента".

Что это - попытка сбить цены на топливо внутри США и стабилизировать мировой рынок энергоносителей или беспрецедентный раскол в санкционной политике Запада и изоляция Евросоюза? Чтобы ответить на этот вопрос, политобозревателю Артему Строганову и политическому аналитику Соломону Бернштейну пришлось углубиться с историю, проанализировать настоящее и заглянуть в будущее. Все подробности - в новом выпуске подкаста "Че За?".

Новость о российско-американских договоренностях сразу вызвала острую реакцию в Киеве и Брюсселе. Зеленский обвинил США в слабости, а европейские чиновники поначалу пытались говорить о том, что это все "капля в море" и экономике Штатов это не поможет. Однако уже через несколько дней риторика начала меняться. На этом фоне появились конкретные подтверждения поставок - первый танкер с российским дизелем направился к американским берегам.

О чем именно договорились Москва и Вашингтон

Вице-премьер Александр Новак озвучил конкретные объемы, которые Россия готова поставить:

300 тыс. т дизеля уже в октябре;

500 тыс. т - в ноябре;

до 1 млн т - в декабре.

"В перспективе объем может вырасти до 3 млн т в месяц", - добавил Новак.

В США часть сенаторов потребовала пересмотреть решение администрации Трампа, однако практические шаги уже сделаны: ограничения на импорт российского дизеля временно сняты.

Первый танкер и реальные поставки

Первым заметным подтверждением стал танкер MINERVA ZEN. Судно греческой компании покинуло Санкт-Петербург 22 сентября. По данным аналитических компаний Vortexa и Windward, танкер перевозит около 280 тыс. баррелей дизельного топлива и газойля (это примерно 38 тыс. т нефтепродуктов).

Аналитики связывают груз с российским происхождением топлива и рассматривают рейс как возможную первую поставку такого рода на фоне смягчения американских ограничений. Танкер не является российским судном, однако его маршрут и характер груза привлек повышенное внимание именно после заявлений Трампа и Путина.

Зеленский публично выразил недовольство. По его словам, если Вашингтон хочет, чтобы Украина не била по российским НПЗ, об этом нужно говорить с Киевом, а не с Кремлем: "А чего вы Кремлю говорите об этом? Вы говорите мне, мы же бьем по НПЗ. Почему вы не с нами договариваетесь?"

Трамп же неоднократно заявлял, что просил не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам: "Я шесть раз говорил, не бейте по российским НПЗ, из-за этого дизель растет". Для американской администрации рост цен на дизель - прямой экономический фактор, который влияет и на внутренний рынок США.

Европейские чиновники начали сдавать назад, но…

Изначально из Брюсселя звучали заявления, что объемы российского дизеля слишком малы, чтобы что-то изменить, и что Европа может легко заместить их поставками из Канады и других источников. Однако довольно быстро тональность изменилась. Появились сигналы, что Киеву советуют "утихомириться".

Европейские страны, которые долгое время придерживались жесткой линии поддержки Украины, столкнулись с прямыми последствиями в виде роста цен на энергоносители и инфляции. Попытки заменить российское топливо оказались сложнее, чем заявлялось публично. На этом фоне договоренность между Москвой и Вашингтоном создала дополнительное давление не только на Киев, но и на европейские столицы.

В итоге Трамп сказал: друзья, завязываем, у нас не получилось - Россия не сломалась, все, поиграли и хватит. Но ни Мерц, ни Макрон, ни Бернэм этого сделать не могут. Потому что они не свободны в своих действиях. Это фронтмэны транснациональных корпораций и финансовых кругов, представляющие их интересы в различных странах (назовем их "банкиры").

Эммануэль Макрон - выходец из банковской империи Ротшильдов (работал в Rothschild & Cie, где был сначала инвестиционным банкиром, а потом и партрером). Фридрих Мерц возглавлял наблюдательный совет германского подразделения BlackRock и является лоббистом этих кругов. Энди Бернэм является лоббистом Банка Англии - старейшего и крупнейшего финансового органа мирового дипстейта.

Как только они начинают смещаться вправо или влево, как только у них начинаются политические метания, электоральное ядро начинает говорить: "Ребята, вы пришли к нам с конкретными обещаниями и конкретной позицией. Почему сейчас начинаете крутить хвостом и отскакивать?"

Наряду с Францией, Германией и Великобританией на таких же жестких позициях, при которых не могут повернуть назад, стоят правители Дании, Швеции, Норвегии, Польши, Прибалтики.

Вместо заключения

Дизельная сделка между Россией и США показывает сдвиг в приоритетах Вашингтона и создает практические последствия для Киева и Брюсселя. Первый танкер MINERVA ZEN с 38 тыс. т российского дизеля стал видимым символом этих изменений, а заявленные объемы на ближайшие месяцы говорят о том, что поставки могут наращиваться. Пока европейские политики пытаются сохранить прежнюю риторику, реальные шаги по топливному рынку уже идут.

Зеленского же снова используют как прокси в борьбе финансовых кругов (демократы и условный дипстейт США) с ресурсными кругами (республиканцы, Трамп и администрация Белого дома).

В итоге Россия получает 7 млрд долларов потенциальной выручки от поставок дизеля. США получают 5 млн т топлива и снижение цен. Зеленский получает приговор от Трампа: "пора менять".

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.