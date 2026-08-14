Че за?.. Это может быть хуже Вьетнама… Трамп замышляет очередную заварушку на Ближнем Востоке?

Краткий пересказ от ИИ

Дональд Трамп объявил о полном выводе американского военного контингента из Ирака к 30 сентября 2026 года и одновременно дал указания сократить миссии в Восточной Азии до минимального штата, убрав семьи военнослужащих. Эти шаги сразу породили вопрос: не готовятся ли Соединенные Штаты к наземной операции в Иране?

Содрогнется ли мир от нового витка эскалации или Трамп сосредоточит усилия на предстоящих промежуточных выборах? На этот вопрос в подкасте "Че За?" ответили телеведущий и медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева.

Вывод из Ирака и "оптимизация" Азии: сигнал или подготовка?

Официальная линия Вашингтона звучит прагматично: миссия против ИГИЛ завершена, иракские силы способны действовать самостоятельно. Параллельно сокращаются присутствие и семейное сопровождение в азиатских миссиях.

Критики видят в этом признаки концентрации сил. Сторонники более осторожной оценки указывают на очевидные ограничения:

отсутствие достаточных наземных ресурсов после месяцев воздушных и морских операций против Ирана;

полное отсутствие общественной и конгрессовской поддержки новой крупной войны;

уже истощенные арсеналы высокоточного оружия.

Прогноз большинства экспертов однозначен: наземной операции в Иране ждать не стоит. Риторика Трампа, как это часто бывает, может быть намеренно усилена для дипломатического эффекта.

Нефтяной кризис и стратегические запасы США

Главная проблема Вашингтона сейчас - не военная, а энергетическая. Стратегические нефтяные резервы США упали ниже 300 млн баррелей (по данным на начало августа 2026 года - около 298,7 млн), достигнув минимума с 1983 года. Законодательный порог безопасности составляет 250 млн баррелей. Ситуация в Ормузском проливе остается тупиковой. Трамп публично заявляет, что пролив "полностью контролируется" Соединенными Штатами. На практике танкеры проходят крайне ограниченно, цены на нефть и золото растут, а мировые запасы быстро тают.

Единственный реалистичный выход - пойти на уступки Тегерану, даже ценой потери лица. Впереди электоральный цикл, и высокие цены на бензин для рядового американца опаснее любой геополитической риторики.

Традиционные ценности против "иранской ошибки"

До промежуточных выборов, которые запланированы на 3 ноября 2026 года, остается совсем немного. Республиканцы опираются на несколько сильных карт:

четкий разворот к традиционным ценностям, вторая поправка к Конституции США, культ маскулинности и фронтир;

неприятие значительной частью избирателей (особенно в Техасе, Луизиане и других штатах) гендерной повестки и сексуального образования детей;

тарифная политика, направленная на возврат производств из Европы в США;

назначение консервативного Кевина Уорша главой ФРС с акцентом на дешевые кредиты и доминирование американской финансовой инфраструктуры.

Однако есть и серьезный минус. Иран стал главной и самой заметной потерей администрации Трампа. Эскалация на Ближнем Востоке обернулась ростом цен на бензин и инфляцией.

Что касается демократов, то складывается ощущение, что они до сих пор до конца не оправились после поражения Камалы Харрис. Однако в последнее время они заметно активизировались, о чем свидетельствует появление большого количества соцопросов, фиксирующих падение доверия к президенту и республиканской партии.

Потерять лицо, но договориться?

Ситуация складывается так, что Трампу придется выбирать между имиджем "сильного лидера" и прагматизмом. Наземная операция в Иране выглядит крайне маловероятной - нет ни ресурсов, ни поддержки. Зато нефтяной кризис, опустевшие стратегические резервы и приближающиеся выборы создают мощное давление в пользу переговоров.

Республиканцы сохраняют шансы удержать власть благодаря внутренней повестке традиционных ценностей и экономики. Но "иранский фронт" остается их самым уязвимым местом. До ноября осталось мало времени - и именно цена на бензин, а не заявления о контроле над Ормузом, может решить исход голосования.