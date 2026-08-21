Че за?.. "Форест Гамп" ударил по ближайшему окружению Зеленского

Краткий пересказ от ИИ

Утром 19 августа 2026 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) объявило о проведении спецоперации "Форест Гамп". По версии следствия, разоблачена преступная организация, в которую входили действующий и бывший народные депутаты, высокопоставленные чиновники офиса Зеленского и руководители государственного банка. Схема касалась легализации 150 млн грн (около 3,4 млн долларов) для внесения залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

Скандал быстро вышел за рамки обычного расследования: в тот же день Зеленский уволил заместителя своего руководителя Ирину Мудрую, курировавшую юридические вопросы. На фоне этих событий Верховная рада утвердила нового министра обороны - генерал-майора Евгения Хмару. Параллельно всплыли детали о бронировании от мобилизации экс-министра Михаила Федорова.

Это прямой намек Зеленскому, что еще есть возможность уйти по-тихому и без громкого разоблачающего скандала? Или это что-то другое? Ответы лежат на поверхности, убеждены телеведущий и медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева, которые в подкасте "Че За?" разложили всю эту ситуацию по полочкам.

Что именно раскрыло НАБУ

По данным бюро, группа лиц организовала введение в легальный оборот крупных сумм наличных через счета подставных компаний и государственный Sense Bank. Эти средства пошли на уплату залога за одного из фигурантов дела "Мидас" - Германа Галущенко. Следствие квалифицирует действия по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины (легализация имущества, полученного преступным путем).

В состав организации, по версии НАБУ, входили:

заместитель руководителя офиса Зеленского Ирина Мудрая;

действующий народный депутат Вадим Столар;

бывший нардеп Максим Микитась;

председатель правления и председатель наблюдательного совета Sense Bank;

другие лица.

Были проведены обыски, в том числе в Sense Bank. По информации депутата Верховной рады Ярослава Железняка, это связано с делом бизнесмена Тимура Миндича, который ранее фигурировал в материалах как возможный канал перевода средств. НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей, где обсуждаются "четыре мешка" денег и упоминается офис Зеленского.

НАБУ пока не публикует полных материалов, но уже само название операции - "Форест Гамп" - и круг фигурантов говорят о претензиях к самому ядру вертикали власти.

Новый министр обороны и "старые" схемы

В тот же день, когда НАБУ проводило обыски, Верховная рада утвердила Евгения Хмару новым министром обороны и переназначила Андрея Сибигу на пост главы МИД.

Хмара - боевой генерал, руководитель спецподразделения, человек с реальным опытом. На бумаге - сильный кадр. Однако даже лояльные Банковой комментаторы задаются вопросом: не поглотит ли его та же институциональная среда, которая "переварила" предшественников? Ведь украинская система управления традиционно демонстрирует высокую устойчивость к реформам и низкую - к соблазнам.

70 млрд евро, которые Евросоюз обещает в рамках нового пакета помощи (из первоначально обсуждавшихся 92 млрд евро), еще не поступили ни одним траншем. Но уже сейчас вокруг этих денег формируется главный административный интерес - "грамотно освоить".

История показывает: даже люди, заходившие во власть с репутацией "чистых", быстро оказываются внутри логики, где война становится источником рентных доходов. В этом смысле назначение Хмары - скорее тест на прочность системы, чем ее обновление.

Федоров, бронь и призыв к выборам

Отдельный сюжет - история Михаила Федорова. Экс-министр обороны спустя пару дней после своей отставки оформил через благотворительный фонд "Восточная Европа" себе бронь от мобилизации.

Естественно, это было предано огласке. "Как же пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев с самой большой в мире зарплатой штурмовика?" - написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале, напоминая о рекламе "пехотно-штурмовых контрактов" с высокой зарплатой, которые Федоров продвигал, занимая должность министра обороны.

И это не единственная громкая история, в которой фигурирует Федоров. Сразу после его увольнения по стране прокатились "картонные митинги" с требованием вернуть бывшего министра обороны. Сейчас Федоров заговорил о "глубоком кризисе управления" и необходимости президентских выборов даже в условиях военного положения. Хотя до этого, находясь в команде Зеленского, он подобных требований не выдвигал.

На лицо все та же классическая схема украинской политики: пока есть доступ к ресурсам - лояльность, как только доступ закрывается - оппозиционность и громкие заявления.

Почему это повторяется снова и снова

Украинская политическая элита давно демонстрирует одну устойчивую особенность. Война для нее - не экзистенциальный вызов, а среда, в которой можно продолжать зарабатывать.

Аудиозаписи, которые время от времени появляются в публичном пространстве, показывают, что разговоры о взятках и схемах ведутся в почти бытовом, шутливом тоне. Страна при этом так и не стала полноценным государством в классическом смысле.

В условиях, когда 1,5 млн человек находятся в розыске ТЦК, а европейские страны ужесточают правила пребывания для мужчин призывного возраста, элита продолжает решать совсем другие задачи. Они воспринимают власть прежде всего как источник ренты.

Европейские деньги, американское оружие, внутренние схемы - все это существует параллельно. Пока разрешают воровать, система сохраняет внутренний мир. Как только кто-то выпадает из обоймы, начинается публичная критика и разговоры о выборах.

Операция "Форест Гамп" в этом контексте - очередное подтверждение этого правила. Украинская власть умеет производить громкие отставки и новые назначения, но при этом не умеет производить институты, которые работали бы не на обогащение отдельной группы людей, а на выживание государства.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.