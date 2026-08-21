Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Че за?.. "Форест Гамп" ударил по ближайшему окружению Зеленского

Эксклюзив

"Форест Гамп" сотрясает Банковую

Утром 19 августа 2026 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) объявило о проведении спецоперации "Форест Гамп". По версии следствия, разоблачена преступная организация, в которую входили действующий и бывший народные депутаты, высокопоставленные чиновники офиса Зеленского и руководители государственного банка. Схема касалась легализации 150 млн грн (около 3,4 млн долларов) для внесения залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

Скандал быстро вышел за рамки обычного расследования: в тот же день Зеленский уволил заместителя своего руководителя Ирину Мудрую, курировавшую юридические вопросы. На фоне этих событий Верховная рада утвердила нового министра обороны - генерал-майора Евгения Хмару. Параллельно всплыли детали о бронировании от мобилизации экс-министра Михаила Федорова.

Это прямой намек Зеленскому, что еще есть возможность уйти по-тихому и без громкого разоблачающего скандала? Или это что-то другое? Ответы лежат на поверхности, убеждены телеведущий и медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева, которые в подкасте "Че За?" разложили всю эту ситуацию по полочкам.

Что именно раскрыло НАБУ

По данным бюро, группа лиц организовала введение в легальный оборот крупных сумм наличных через счета подставных компаний и государственный Sense Bank. Эти средства пошли на уплату залога за одного из фигурантов дела "Мидас" - Германа Галущенко. Следствие квалифицирует действия по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины (легализация имущества, полученного преступным путем).

В состав организации, по версии НАБУ, входили:

  • заместитель руководителя офиса Зеленского Ирина Мудрая;
  • действующий народный депутат Вадим Столар;
  • бывший нардеп Максим Микитась;
  • председатель правления и председатель наблюдательного совета Sense Bank;
  • другие лица.

Были проведены обыски, в том числе в Sense Bank. По информации депутата Верховной рады Ярослава Железняка, это связано с делом бизнесмена Тимура Миндича, который ранее фигурировал в материалах как возможный канал перевода средств. НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей, где обсуждаются "четыре мешка" денег и упоминается офис Зеленского.

Александр Хоровец: Я просто в шоке от того, как они воруют! Понятно, что воруют, понятно, что в огромных масштабах. Но чтобы вот так, без зазрения совести, вывести за пару дней 3,4 млн долларов, легализовать их и внести залог за Галущенко - и все это на высшем уровне и зная, что этих чиновников пишут…

НАБУ пока не публикует полных материалов, но уже само название операции - "Форест Гамп" - и круг фигурантов говорят о претензиях к самому ядру вертикали власти.

Новый министр обороны и "старые" схемы

В тот же день, когда НАБУ проводило обыски, Верховная рада утвердила Евгения Хмару новым министром обороны и переназначила Андрея Сибигу на пост главы МИД.

Хмара - боевой генерал, руководитель спецподразделения, человек с реальным опытом. На бумаге - сильный кадр. Однако даже лояльные Банковой комментаторы задаются вопросом: не поглотит ли его та же институциональная среда, которая "переварила" предшественников? Ведь украинская система управления традиционно демонстрирует высокую устойчивость к реформам и низкую - к соблазнам.

70 млрд евро, которые Евросоюз обещает в рамках нового пакета помощи (из первоначально обсуждавшихся 92 млрд евро), еще не поступили ни одним траншем. Но уже сейчас вокруг этих денег формируется главный административный интерес - "грамотно освоить".

История показывает: даже люди, заходившие во власть с репутацией "чистых", быстро оказываются внутри логики, где война становится источником рентных доходов. В этом смысле назначение Хмары - скорее тест на прочность системы, чем ее обновление.

Федоров, бронь и призыв к выборам

Отдельный сюжет - история Михаила Федорова. Экс-министр обороны спустя пару дней после своей отставки оформил через благотворительный фонд "Восточная Европа" себе бронь от мобилизации.

Естественно, это было предано огласке. "Как же пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев с самой большой в мире зарплатой штурмовика?" - написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале, напоминая о рекламе "пехотно-штурмовых контрактов" с высокой зарплатой, которые Федоров продвигал, занимая должность министра обороны.

И это не единственная громкая история, в которой фигурирует Федоров. Сразу после его увольнения по стране прокатились "картонные митинги" с требованием вернуть бывшего министра обороны. Сейчас Федоров заговорил о "глубоком кризисе управления" и необходимости президентских выборов даже в условиях военного положения. Хотя до этого, находясь в команде Зеленского, он подобных требований не выдвигал.

На лицо все та же классическая схема украинской политики: пока есть доступ к ресурсам - лояльность, как только доступ закрывается - оппозиционность и громкие заявления.

Яна Менделева: Понятно, что единого какого-то клана в Украине нет. Пока чиновникам разрешают воровать деньги, они "дружат" с Зеленским. Как только это заканчивается, они тут же уходят в оппозицию - сразу начинают выкладывать кучу инсайдов, кучу всякой критики в его адрес

Почему это повторяется снова и снова

Украинская политическая элита давно демонстрирует одну устойчивую особенность. Война для нее - не экзистенциальный вызов, а среда, в которой можно продолжать зарабатывать.

Аудиозаписи, которые время от времени появляются в публичном пространстве, показывают, что разговоры о взятках и схемах ведутся в почти бытовом, шутливом тоне. Страна при этом так и не стала полноценным государством в классическом смысле.

Соломон Бернштейн: Это в США можно посадить дурачковатого актера на пост президента. Но под ним есть огромная машина, которая не даст государству развалиться. Украина, к сожалению, государством так и не стала. Это лоскутное нечто, собранное искусственно, где регионы далеко не всегда понимают, зачем им жить вместе

В условиях, когда 1,5 млн человек находятся в розыске ТЦК, а европейские страны ужесточают правила пребывания для мужчин призывного возраста, элита продолжает решать совсем другие задачи. Они воспринимают власть прежде всего как источник ренты.

Европейские деньги, американское оружие, внутренние схемы - все это существует параллельно. Пока разрешают воровать, система сохраняет внутренний мир. Как только кто-то выпадает из обоймы, начинается публичная критика и разговоры о выборах.

Операция "Форест Гамп" в этом контексте - очередное подтверждение этого правила. Украинская власть умеет производить громкие отставки и новые назначения, но при этом не умеет производить институты, которые работали бы не на обогащение отдельной группы людей, а на выживание государства.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.

Разделы:

В мире

Теги:

УкраинаЧе ЗакоррупцияскандалВладимир Зеленский
x

Читайте также