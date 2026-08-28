Че за?.. Глава ЦРУ тайно приезжал в Москву. Что бы это могло значить?

Руководитель ЦРУ Джон Рэтклифф тайно прилетел в Москву - и медиапространство вспыхнуло сразу. Обмен заключенными? Окрик "не трогать НАТО"? Тайный торг по остаткам Украины?

Версий множество. Но какая из них верная? И зачем в Москву едет именно директор Центрального разведывательного управления, а не спецпосланник с папкой "урегулирование". Присаживайтесь поудобнее - такого развития событий, которое описали в подкасте "Ча За?" телеведущий и медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева, вы явно не ожидали.

Начнем с того, что если бы Трамп снова прощупывал почву по Украине в привычном режиме, прилетели бы Уиткофф или Кушнер. У них такая работа: зачитали, ответ получили, привет передали. Когда летит глава ЦРУ, на столе не коммюнике. На столе разведданные. А значит, разговор шел не про лозунги, а про то, чего нельзя произносить вслух.

Почему это не "очередной раунд мира"

Персона важнее маршрута.

Рэтклифф провел в Москве около восьми часов. Летел военным бортом через Ригу. С Путиным, как заявляют в Кремле, не встречался. Контакты шли по линии спецслужб: Сергей Нарышкин позже подтвердил рабочую встречу.

Трамп назвал поездку "почти рутинной". Но вот рутины здесь как раз нет. Последний сопоставимый заход директора ЦРУ в Москву был в 2021 году, еще до СВО.

Отсюда первое отсечение версий. Это не публичная дипломатия и не шоу для промежуточных выборов в чистом виде. Человека такого уровня посылают, когда нужно сказать: "Мы знаем". Или спросить: "Что вы собираетесь сделать?" Или предупредить о чужой диверсии.

В любом случае это не роль почтальона.

Три адресата разговора: Иран, Украина, Прибалтика. Плюс Британия

Пул участников понятнее, чем повестка агентств.

В западных сливах уже раскрутили одну линию: Рэтклифф приехал запретить России трогать страны НАТО, прежде всего Прибалтику, и потребовать сократить поддержку Ирана. Это удобная картинка для Брюсселя. Она может быть частью разговора, но не обязана быть всей правдой.

Логичнее смотреть на четырех персонажей, вокруг которых вообще имеет смысл вести такую встречу.

Иран. Больная тема Вашингтона: нефть, Ормузский пролив, санкции, разведданные.

Украина. Классический чемодан без ручки: нести тяжело, бросить жалко.

Прибалтика. Самый громкий натовский нерв и самый тонкий участок карты.

Британия. Не гость за столом, но слон в комнате после ракетной эскалации Лондона.

Модель, которую сейчас обсуждают не в коммюнике, а в кулуарах, выглядит так. На земле Россию "остановить" не получается. Формула фронта злая и точная: Россия "трусливо наступает", ВСУ "бесстрашно отступает". Тогда возможный разговор не про вечный мир, а про предел. Не сегодня и не послезавтра, но до Карпат вы дойдете. Не надо. Остановитесь. А мы вам за это - пользуйтесь и владейте тем, что уже держите.

По Британии версия еще проще. Лондон лезет вглубь конфликта и делает вид, что остается зрителем. Вашингтон в этой схеме может отыгрывать роль взрослого: не надо, они не понимают, премьер еще "маленький", котика погладил, ему надо что-то говорить. Смысл не в симпатии к Даунинг-стрит. Смысл в том, чтобы Москва не ответила на британский задор так, что загорится уже натовская рамка.

По Ирану торг еще жестче. Прекратите передавать спутниковые данные и аэрофотосъемку. А что хотите взамен по Украине? Вот здесь и начинается не "мирный план", а обмен интересами.

Прибалтика молчит. Говорит тот, кому всегда надо выскочить первым

Если тема НАТО была центральной, хор должен был быть громче.

После визита Ретклиффа в Москву все как наступили на языки будто. Из балтийских столиц первым отсветил Гитанас Науседа: знали, информированы, содержание не обсуждаем, брифинг обещают на следующей неделе.

Но всем давно известно, что это такой фирменный стиль литовского президента. Когда началась заваруха США - Иран, Науседа пообещал встать плечом к плечу и послать свои корабли к берегам Ирана. Другой вопрос, что океанского флота у Вильнюса нет. Зато моральный жест есть.

Та же схема, что у Каи Каллас в бытность премьером Эстонии, когда она заявляла, что готова передать Украине все свои истребители. Правда, при этом уточнила, что самолетов у ее страны нет… Зато "моральный шаг" для окопов нашелся.

Что это значит для НАТО на практике? Не то, что завтра будет активирована Статья 5 (согласно которой нападение на одного участника альянса считается нападением на всех членов организации). А то, что представитель Вашингтона сам поехал в Москву предупреждать о Прибалтике. Значит, в разведкартине США этот риск больше не считается газетной страшилкой. Значит, европейский фланг снова проверяют на прочность не учениями, а закрытым разговором спецслужб.

Не только "поругать" и "пригрозить". Могли предупредить о готовящейся диверсии

Вторая логичная версия почему-то нравится СМИ меньше.

Либо у России есть контур эскалации, и главу ЦРУ послали сказать: мы знаем, если сделаете - будет вот это. Либо на столе была чужая провокация. США уже предупреждали Москву о готовящихся диверсиях - такой фон всплывал и раньше. Для директора ЦРУ это естественная повестка: не мораль, а предотвращение срыва, который втянет Вашингтон туда, куда Трамп сейчас втягиваться не хочет.

Поэтому версию "приехал раздербанить Украину" отбрасывать рано, но и принимать как факт глупо. Реалистичнее другое. Украину не делят линейкой на карте в восьмичасовой встрече. Ее пытаются превратить в управляемый остаток: заморозить, сузить, сменить переговорщика.

Федоров как намек

На будущую Украину уже примеряют другую фамилию.

Бывший министр обороны Михаил Федоров вдруг сказал вслух то, что на Банковой произносить не принято: Украина медленно проигрывает, осталось несколько месяцев на ключевые решения.

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный американцев, судя по кулуарным разговорам, устраивает не полностью. А вот Федорова все чаще рисуют как фигуру, с которой Белому дому проще иметь дело.

Логика в этом, безусловно, есть: следующего президента "остатков Украины" будут искать не среди непримиримых. Будут искать договороспособного. Человека системы сдержек противовесов, который устроит и Вашингтон, и Лондон, и Москву. Со Зеленским сделок на финише не будет. Это единственный пункт, в котором почти все версии сходятся.

Интрига только в третьем пункте. Первые два уже заложены в саму конструкцию "чемодана без ручки".

Зачем это Трампу и для чего это Путину

Не идеология. Календарь.

Команда Трампа закрывает гештальты перед промежуточными выборами в ноябре. Глава ЦРУ в этой схеме - джокер. Персона странная: именно Рэтклиффа считают одним из ястребов, который весной 2025-го лоббировал возобновление обмена разведданными с Киевом. И тот же человек летит в Москву, когда главным акторам нужна хотя бы пауза.

Причины разные, интерес один.

Трампу нужно положить избирателю хоть что-то на стол. Лучше всего - движение по нефти и ощущение, что большая война больше не раздувается.

Путину перед осенними выборами в Думу тоже не нужна лишняя нервозность в тылу. "Единой России" удобнее идти на голосование, когда главной темой на кухнях россиян является не бензин.

Иран при этом заморозку как финал не принимает. Ему нужно решение. Но Тегеран тоже не клинический камикадзе: если Вашингтон одновременно договорится с Москвой и Пекином, суверенитет под давлением останется, а воздух кончится.

Нефть здесь не фон, а таймер. Даже если сегодня откроют поток, цена отыграет не сразу: рынку нужны две-три недели, системе логистики - около месяца. Разговоры через Оман уже чуть опустили котировки, но иранский контур все равно выше довоенного. Отсюда и спешка. Не "мир во всем мире", а притушить пожар так, чтобы общественное мнение откатилось к лояльности.

Штаты могут прийти в Индию с деньгами и технологиями на железные дороги, строить будет Китай, энергетику под это потянет Россия. Кто в пролете в этой схеме? Тегеран. Поэтому воинственная риторика и закулисные уступки могут существовать одновременно.

Результат устроит не всех

Да и победителей в классическом смысле здесь не будет.

Итог, который вырисовывается из визита Рэтклиффа, некрасив для всех сразу.

Иран не "лег", как обещал Трамп. США не получили капитуляции. Россия не получила признанной финальной карты. Украина не получила чуда. НАТО не получило железной гарантии, что страны Балтии навсегда вне игры.

Зато власти РФ и США могут получить паузу: меньше огня, ниже цены на заправках, меньше истерики перед выборами.

Поэтому тайный прилет директора ЦРУ - не доказательство, что Украину уже разрезали. Это доказательство, что большая сделка, если она вообще готовится, идет не через телевизор и не через "коалицию желающих". Она идет через людей, у которых есть папка с тем, чего нельзя публиковать.

Для НАТО это холодный сигнал - альянс снова объект разговора, а не субъект стола переговоров. Для Москвы это означает, что Вашингтон готов говорить напрямую, минуя Киев. Для Киева - что о нем все чаще говорят в третьем лице.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.