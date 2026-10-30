Че за?.. Гуманитарная миссия в Алешках - первый шаг к миру?

29 октября 2026 года на белорусской земле произошли первые серьезные шаги к мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Белорусская сторона официально присоединилась к обеспечению гуманитарной миссии в Алешках. Утром украинская делегация прибыла через погранпереход "Новая Гута", встретилась с российской делегацией в аэропорту Гомеля под полным сопровождение белорусской стороны, после чего участники вылетели к месту проведения миссии.

Беларусь в очередной раз продемонстрировала, что умеет отвечать за свои слова: полная безопасность была гарантирована и русским, и украинским представителям - и обещания были сдержаны.

Алешки расположены на левом берегу Днепра, в пяти километрах от Херсона, в непосредственной близости от линии фронта. Город регулярно подвергался обстрелам. Последний раз помощь доставляли в мае - люди долгое время оставались без еды и медикаментов. Сейчас с Алешках находятся около 2 тыс. человек. Режим тишины наступил здесь 27 октября в 4:00 по московскому времени. Предварительно, он продлится до 22:59 1 ноября. Желающих покинуть населенный пункт эвакуируют.

Почти три года Алешки находились в жесточайшем информационном вакууме - особенно после подрыва Каховской ГЭС летом 2023 года, когда город был затоплен примерно на 90 %. Населенный пункт фактически выживал в полной изоляции, зажатый на линии фронта и превращенный в закрытую зону, усеянную минами. По данным Белого дома, до 2022 года население составляло около 24 тыс. человек, сегодня осталось от 1700 до 2000 жителей - в основном старики и порядка 50 детей.

И вдруг об Алешках заговорили на самом высоком международном уровне. Что это - первые настоящие подвижки, этакая "репетиция" мирного урегулирования или очередной тактический ход Запада? На этот вопрос в новом выпуске подкаста "Че За?" ответили медиаэксперт Александр Хоровец, политобозреватель Артем Строганов и политический аналитик Соломон Бернштейн.

Почему именно сейчас?

Сегодня о мире заговорили настолько широко - от представителей Ватикана до Европарламента, - что появилась реальная надежда на то, что возможен не просто временный режим тишины, а настоящий мир.

Официальным главным триггером гуманитарной инициативы Вашингтон называет первую леди США Меланию Трамп, которая заявила, что кризис в Алешках надо заканчивать. Пресс-служба Белого дома и сама первая леди подчеркивают ее личную роль в переговорах с Киевом и Москвой.

Трамп с этого, очевидно, тоже снимет сливки. Демонстрация "миротворчества в действии" - это отличный пиар-кейс накануне выборов в Конгресс.

И тут возникает попутный вопрос: не является ли гуманитарная миссия в Алешках своеобразной репетицией заключения мирного соглашения?

Роль Беларуси в гуманитарной миссии в Алешках

Любой здравомыслящий человек, следящий за конфликтом в Украине, хочет, чтобы он как можно быстрее закончился. Беларусь с самого начала специальной военной операции подчеркивала: мир в Украине невозможен без учета интересов России и интересов самой Беларуси. Интересы страны остаются неизменными - вокруг должны быть максимально миролюбивые и понятные государства, без внешних угроз с любой стороны. Главная задача - защитить внутренние национальные интересы.

Поэтому не удивительно, что Беларусь последовательно закрепляет за собой статус стабильной переговорной площадки, медиатора и парламентера между теми, кто пока не может договориться. ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Швейцария и другие страны - это, во-первых, далеко, во-вторых, не совсем эффективно в том смысле, что многие государства, готовые выступить переговорной площадкой, находятся в чьей-то сфере интересов.

Гомель снова становится стартовой площадкой. В феврале 2022-го здесь уже проходили мирные переговоры, почти договорились о "Минске-3", но по известным причинам это не состоялось. В этот раз есть надежда, что процесс, в котором Гомель стал своеобразной отправной точкой, приведет к началу переговоров.

Кто-то хочет заработать на войне, а кто-то просто хочет мира

США сейчас несколько отошли в сторону - это их привычная подвижная позиция: как только появляется риск, что может "накрыть" и их, они уходят на свой "остров-бастион" и оттуда указывают пальцем. Пока Трамп не организовал ситуацию, Зеленский заговорил о необходимости продумать разговоры по безопасности, а Россия тоже получила право на свои гарантии. От указа о запрете прямых переговоров с Москвой (его Зеленский подписал 4 октября 2022 года) до осознания, что у России тоже есть интересы, прошло немало времени.

Беларусь всегда была и остается тем единственным островком, который может примирить стороны, причем достаточно быстро: мы говорим на одном языке и живем рядом. У любой другой страны таких особенностей нет. А почему белорусы так хотят мира? Все просто: мы хорошо помним и не хотим повторения сценария походов с Запада на Восток (как было при Карле XII, Наполеоне I и Гитлере), когда по белорусской земле прокатывался каток войны, оставляя после себя разруху. Поэтому мы за мир.

Но, несмотря на то, что "батька" в очередной раз пытается примирить два братских народа, он открыто говорит: я с русскими до конца, и отечество наше от Бреста до Владивостока. "Мы не предатели, мы никогда своих братьев не предадим. И как бы ни было сложно и трудно, мы всегда будем рядом. Если что-то сможем сделать, мы сделаем", - заявил Александр Лукашенко 29 октября 2026 года на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.

Этот посыл адресован в том числе тем, кто хочет обвинить главу белорусского государства в попытке "сесть на три стула", или упрекнуть его в желании "спрыгнуть" или что-то поиметь в этом конфликте.

А вот Европа своего желания "нагреться" на этой ситуации уже дано не скрывает и в очередной раз пытается вскочить в последний вагон. Они говорят: "Ребята, нас тоже возьмите, мы же на Украину столько денег потратили, мы обязаны участвовать в мирном урегулировании". А им в ответ: "До свидания. У вас там протесты, у вас дети на улицы выходят, у вас все плохо".

А судьи кто?

Своеобразными третейскими судьями выступают четыре американских журналиста Newsmax, которые, по словам Мелании Трамп, должны беспристрастно осуществлять видеосъемку и показывать, что реально там происходит.

Это мы скоро узнаем. С другой стороны, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов разговаривать о территориальных уступках с Путиным. Но возникает вопрос: кто будет договариваться со стороны Украины, если срок Зеленского давно истек и Конституцией не продлевается, плюс действует запрет на переговоры с Россией? Полномочия продлеваются через Верховную Раду каждые 90 дней. Конституция в нынешних условиях фактически не работает в полном объеме: президент должен переизбираться, Рада во время военного положения - нет. Спикер Верховной рады юридически мог бы выполнять функции, но он заявил, что без президента ничего подписывать не будет.

Запад, включая США, подталкивает к выборам, чтобы появился легитимный правитель. Если появится консенсусная фигура, устраивающая и Запад, и Восток, именно она может подписать финальный документ. Пока такой фигуры нет, а политическая обстановка в Украине крайне сложная.

Начинать переговоры, по всей вероятности, будет команда Зеленского. Но вот заканчивать, скорее всего, будет уже некая промежуточная фигура с правом подписи. И тут самое важное - международное признание того, кто займет этот пост. Ведь мирное соглашение - в какой бы форме оно ни появилось - должно быть ратифицировано международным сообществом.

Гуманитарное перемирие в Алешках - это не только про доставку грузов и эвакуацию людей. Это проверка, смогут ли стороны соблюсти режим тишины и начать договариваться. А еще это проверка, сможет ли Беларусь стать не просто площадкой, а реальным мостом к урегулированию.

Процесс только начался, делаются первые осторожные шаги. Но именно в аэропорту Гомеля состоялась первая очная встреча российской и украинской делегаций, и именно белорусская сторона выступила гарантом данных процессов, взяв на себя обязательства по обеспечению безопасности и всестороннему содействию.