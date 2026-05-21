Че за?.. Иран может вырубить интернет половине планеты и требует мзду от IT-гигантов
- Эксклюзив
Пока мир следит за нефтью в Ормузском проливе, Иран нашел куда более чувствительную точку - подводные интернет-кабели. Тегеран прямо заявил крупным IT-гигантам: платите "мзду", иначе мы перережем кабели. Google, Meta, Amazon и Microsoft уже в шоке. Один "рубильник" - и полмира может остаться без связи между Азией и Европой.
Что произойдет, если Иран выполнит свои угрозы, и по каким странам придется основной удар? На эти вопросы ответили авторы подкаста "Че За?.." Александр Хоровец и Артем Строганов.
Чего хочет Тегеран
В разгар очередного витка противостояния с Западом иранская сторона решила перейти от нефти к цифровой инфраструктуре.
Иран предлагает трансатлантическим и транснациональным IT-гигантам заплатить за то, что их кабели проходят по дну Ормузского пролива. Если компании откажутся - кабели будут перерезаны. И это не пустая угроза, речь идет о глобальной связи между азиатскими и европейскими рынками.
Ормузский пролив как цифровой "рубильник" планеты
Иранцы, в энный раз "побежденные Трампом", нашли новый рычаг давления. Ормузский пролив - это не только нефтяная артерия. Под его дном пролегают ключевые подводные оптоволоконные кабели, обеспечивающие львиную долю трафика между Европой, Азией и странами Персидского залива.
Важные факты:
- Повреждение даже нескольких кабелей в проливе может вызвать серьезные сбои в интернете на огромной территории.
- Основной удар придется по странам Персидского залива и Европе.
- Восстановление одного поврежденного участка займет месяцы и потребует огромных денег.
- Оптоволокно восьмижильное, лежит на большой глубине в темной воде - найти и починить обрыв крайне сложно и дорого.
Как именно Иран может "вырубить" интернет
Обсуждаются два сценария. Первый - это прямое повреждение, когда Иран (или поддерживаемые им силы) физически перерезает кабели. Второй сценарий - "случайный" инцидент, когда "нечаянно" будет отрезан кусок кабеля длиной, скажем, в 1,5-2 км.
В любом случае последствия будут катастрофическими: восстановить инфраструктуру быстро будет невозможно. Причем надо понимать, что это не обычный интернет, а критическая глобальная связь. Перерезав кабель, Иран создаст хаос, который будет ощущаться месяцами.
Реакция IT-гигантов
Meta, Google и другие уже "силились" от такой перспективы. Крупные IT-компании всерьез задумались о прокладке новых маршрутов по дну моря. Но, во-первых, это огромные деньги, во-вторых, совсем небыстрый процесс. Поэтому остается надеяться, что стороны все-таки договорятся.
Сам факт появления "иранского рубильника" показывает, насколько уязвим современный цифровой мир. Один пролив, несколько кабелей - и половина планеты может оказаться оффлайн.
И главный вопрос
Иран превратил Ормузский пролив из нефтяного чокпоинта в цифровой. Пока это угроза и требование платы, но "рубильник" уже найден. IT-гиганты в шоке, мир напряженно наблюдает: заплатят ли корпорации или рискнут глобальным сбоем. Вопрос теперь не в том, может ли Тегеран вырубить интернет, а в том, насколько далеко он готов зайти.
В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.