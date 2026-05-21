Че за?.. Иран может вырубить интернет половине планеты и требует мзду от IT-гигантов

Пока мир следит за нефтью в Ормузском проливе, Иран нашел куда более чувствительную точку - подводные интернет-кабели. Тегеран прямо заявил крупным IT-гигантам: платите "мзду", иначе мы перережем кабели. Google, Meta, Amazon и Microsoft уже в шоке. Один "рубильник" - и полмира может остаться без связи между Азией и Европой.

Что произойдет, если Иран выполнит свои угрозы, и по каким странам придется основной удар? На эти вопросы ответили авторы подкаста "Че За?.." Александр Хоровец и Артем Строганов.

Чего хочет Тегеран

В разгар очередного витка противостояния с Западом иранская сторона решила перейти от нефти к цифровой инфраструктуре.

Иран предлагает трансатлантическим и транснациональным IT-гигантам заплатить за то, что их кабели проходят по дну Ормузского пролива. Если компании откажутся - кабели будут перерезаны. И это не пустая угроза, речь идет о глобальной связи между азиатскими и европейскими рынками.

Артем Строганов: Это же не обычный интернет, а глобальная связь между азиатскими и европейскими рынками. Это именно рыночная история. И если это "отрезать", то будет совсем все грустно.

Ормузский пролив как цифровой "рубильник" планеты

Иранцы, в энный раз "побежденные Трампом", нашли новый рычаг давления. Ормузский пролив - это не только нефтяная артерия. Под его дном пролегают ключевые подводные оптоволоконные кабели, обеспечивающие львиную долю трафика между Европой, Азией и странами Персидского залива.

Важные факты:

Повреждение даже нескольких кабелей в проливе может вызвать серьезные сбои в интернете на огромной территории.

Основной удар придется по странам Персидского залива и Европе.

Восстановление одного поврежденного участка займет месяцы и потребует огромных денег.

Оптоволокно восьмижильное, лежит на большой глубине в темной воде - найти и починить обрыв крайне сложно и дорого.

Александр Хоровец: Если перережут этот кабелечек, его восстановление займет ни день, ни два, а месяцы. Это очень серьезная инфраструктура.

Как именно Иран может "вырубить" интернет

Обсуждаются два сценария. Первый - это прямое повреждение, когда Иран (или поддерживаемые им силы) физически перерезает кабели. Второй сценарий - "случайный" инцидент, когда "нечаянно" будет отрезан кусок кабеля длиной, скажем, в 1,5-2 км.

В любом случае последствия будут катастрофическими: восстановить инфраструктуру быстро будет невозможно. Причем надо понимать, что это не обычный интернет, а критическая глобальная связь. Перерезав кабель, Иран создаст хаос, который будет ощущаться месяцами.

Реакция IT-гигантов

Meta, Google и другие уже "силились" от такой перспективы. Крупные IT-компании всерьез задумались о прокладке новых маршрутов по дну моря. Но, во-первых, это огромные деньги, во-вторых, совсем небыстрый процесс. Поэтому остается надеяться, что стороны все-таки договорятся.

Сам факт появления "иранского рубильника" показывает, насколько уязвим современный цифровой мир. Один пролив, несколько кабелей - и половина планеты может оказаться оффлайн.

И главный вопрос

Иран превратил Ормузский пролив из нефтяного чокпоинта в цифровой. Пока это угроза и требование платы, но "рубильник" уже найден. IT-гиганты в шоке, мир напряженно наблюдает: заплатят ли корпорации или рискнут глобальным сбоем. Вопрос теперь не в том, может ли Тегеран вырубить интернет, а в том, насколько далеко он готов зайти.