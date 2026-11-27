В последние месяцы вокруг украинского конфликта циркулирует огромное количество разговоров о мире и мирных переговорах. Однако в реальности миром пока не пахнет.

А вот главы крупнейших государств сейчас в панике, у них горят все красные лампочки. Почему? На этот вопрос в подкасте "Че За?" ответили медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева.

Кто вообще эти люди?

С одной стороны, мы является свидетелями крушения прежнего (или еще нынешнего) мирового порядка, и есть силы, которые точно знают, как на этом заработать. С другой - главы крупнейших государств сейчас в панике, они не понимают, кто "лезет" к ним за стол переговоров.

Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Нарендра Моди мыслят в рамках понятной им вестфальской системы. В ней источником власти является народ, от имени которого выступает конкретный суверен. С ним понятно, как вести диалог и с кого спрашивать.

С Европейским союзом все иначе:

Там нет прямого мандата. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - назначенец, за которым не стоят избиратели.

У них совершенно другая цель. Задача наднациональной бюрократии ЕС - ослабить суверенные государства, иначе у самой этой структуры нет перспектив.

Поэтому приглашать за стол переговоров евробюрократов, этих "могильщиков" прежней системы, мировые лидеры желанием не горят.

Реалполитик против европейских методичек

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью французскому журналу Le Point прямо сказал: "Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я, как гарант его безопасности, мог бы с ним сесть и прилететь в Москву. Не согласится - пусть тогда воюет. Пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет. Его согласие - война идет. Ее надо остановить, и мы могли бы договориться. Все равно мы втроем определим, какое у нас будет будущее - у Украины, Беларуси и России. Мы три славянские народа".

Зеленский ответил резко: "Он предлагает меня забрать. Я ему что, чемодан? Забрать меня на самолет и улететь. В Москву - зачем? Это просто несерьезный разговор".

Судя по всему, Зеленский абсолютно не был готов к этому заявлению Лукашенко. Вернее, его не подготовили. И эта растерянность Киева говорит о том, что в Еврокомиссии наступил кризис информационных "методичек".

У главы киевского режима не оказалось заготовки. Он назвал себя чемоданом. По сути, так и есть. Если человек, называющий себя президентом Украины, не принимает никаких решений, пока сверху, из Еврокомиссии, ничего не спустят, то как его тогда еще назвать?..

То, что Зеленский превратился в чемодан без ручки, спорить не приходится - он это признает сам. Важно только разделять: для кого ты просто "чемодан", а кто продолжает относиться к тебе по-человечески и делает все, чтобы на территории твоей страны как можно скорее наступил мир.

Переговоры с Зеленским - сомнительная затея…

Вот только будет ли Путин договариваться о чем-то с Зеленским - большой вопрос… Здесь важно помнить, что президент России по образованию легист. Для него формулировки про "нелегитимность Зеленского" имеют другой смысл. Он смотрит в завтрашний день. И что он там видит?

А видит он то, что если Зеленский даже и подпишет все, что от него требуют, и пойдет на условия Москвы, нет никакой гарантии, что следом за ним не придет кто-то формально народно избранный и не скажет: "Я легитимный суверен. То, что подписал предыдущий, - не имеет юридической силы. Он нарушил базовые законы Украины, узурпировал власть и тому подобное".

Что имеем по факту

Предложение Лукашенко - это попытка говорить на языке реальной политики и трех славянских народов. Ответ Зеленского в очередной раз подтвердил, что решения он не принимает. Более того, на этот случай у него не оказалось никакой заготовки - в ЕК не выдали...

И пока Запад продолжает таскать чемодан без ручки, а крупные мировые игроки мыслят категориями суверенов и Вестфальской системы международных отношений, разговоры о мире остаются просто разговорами.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.