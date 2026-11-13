Че за?.. Мир к Новому году? Чем закончилась встреча Путина с посланниками Трампа

Встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве стала одним из самых обсуждаемых эпизодов последних дней. Она прошла на фоне ожиданий конкретных договоренностей по Украине и очередного сигнала в адрес Европы: "серых зон" не будет, а гуманитарная миссия в Константиновке - возможный следующий шаг. При этом европейские представители фактически остались за рамками переговоров.

Почему так произошло, чего ждать от гуманитарной повестки и как это влияет на легитимность европейских институтов - в подкасте "Че За?" разбирали медиаэксперт Александр Хоровец, политобозреватель Артем Строганов и политический аналитик Соломон Бернштейн.

Европу загнали "под стол"

Двухдневные переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились, но достигнуть каких-то договоренностей по ключевому вопросу - территориям - стороны не смогли. Позиция Москвы здесь неизменна - никаких серых зон, границы России и Украины должны быть четкими. Также не согласованы окончательные условия прекращения огня и механизмы обеспечения безопасности после завершения боевых действий.

Киев настаивает на схеме "сначала мир, потом ввод европейских сил". Такая последовательность, по мнению российской стороны, создает риск нового витка конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал предложения о вводе европейского контингента в Украину "рецептом к нескончаемой войне". Поэтому Москва настаивает на комплексном решении вопросов безопасности: европейской, украинской и, конечно, российской. Только после этого предлагается обсуждать перемирие и устойчивый мир.

А что по этому поводу думают европейские хозяева Киева? Их мнения, собственно, не спрашивали. Да, европейская делегация, состоящая из представителей ЕС, Франции, Германии и Великобритании приехала в столицу ОАЭ, но в переговорном треке не участвовала. Они лишь провели консультации с украинской и американской делегациями в кулуарах, после чего выступили с совместным заявлением.

Состав делегации и сам факт, что ключевые европейские фигуры не присутствовали на переговорах в Абу-Даби говорит о снижении политического веса ЕК. Все чаще появляются разговоры о делегитимизации статуса Европейской комиссии.

Похоже, "синдром Зеленского" приобретает новые формы. И если до этого "слетали" определенные персонажи, с которыми он "ручковался", то теперь вопрос расширился, и можно говорить о легитимности даже уже не конкретных персонажей у власти, а целых политических образований, таких, например, как Европейская комиссия.

Многие эксперты уже открыто заявляют, что Еврокомиссия, да, собственно, Евросовет тоже, как политбюро современного Евросоюза уже "вычхались". А начался этот необратимый процесс тогда, когда во главу угла вместо экономики, национальных интересов стран и общего вектора начали ставить политику и бюрократию. По сути, сегодня мы видим фрагментацию власти, этакое двоевластие, когда с одной стороны - "политбюро" в лице Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас), с другой - национальные лидеры, которые готовы оставаться в союзе, но не готовы мириться с избыточным влиянием брюссельских структур.

Константиновка и гуманитарный трек

Помимо возможного обмена пленными стороны обсуждали гуманитарную миссию в Константиновке - важном промышленном и транспортном узле Донбасса. Путин прямо заявил: если Украина утверждает, что контролирует город, пусть открывает ворота.

При этом гуманитарные механизмы уже работают через Беларусь (Гомель). Представители российской (Яна Лантратова) и украинской (Дмитрий Лубенец) сторон фактически "породнились" на белорусской территории. Обмены пленными, телами и другие гуманитарные миссии проходили именно на нашей территории. Логичный вопрос: почему не продолжить в том же формате? Но тут есть нюансы…

Константиновка давно стала символом, своеобразной константой для обеих сторон. Для украинских милитаристских кругов это знак "перемоги", для российской стороны - доказательство способности взять неприступный город-крепость. Да, для обеих сторон гуманитарная миссия может стать важным пропагандистским и медийным инструментом, ведь это, с одной стороны, показывает способность договариваться, с другой - демонстрирует заботу властей о людях. Но у Зеленского ситуация непростая: для него потеря такого выгодного кейса означает потерю доверия и уважения среди своих военачальников, ведь за удержание этого форпоста было пролито немало крови.

США, Россия и…

12 ноября президент России Владимир Путин провел переговоры с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве. Что примечательно, эта встреча состоялась сразу после трехсторонних (Россия, США, Украина) переговоров в Абу-Даби, а после нее американские представители отправились в Дублин на саммит Европейского политического сообщества. То есть сначала они встретились с Путиным, а уже потом отправились к Зеленскому, который ждал их в столице Ирландии.

Сам факт молчаливого отъезда из Кремля многих разочаровал - громких заявлений не последовало. Тем не менее, и в Кремле, и со стороны американской администрации звучали сигналы о возможном завершении конфликта к Новому году.

Также, вероятно, у США есть и своя позиция по поводу Украины. Ее сейчас делают крайней во всех чувствительных для Штатов вопросах. Трамп уже несколько месяцев говорит о том, что в росте цен на дизель виноват Зеленский. А еще Зеленский виноват в том, что до сих пор не наступил мир.

А что до Европы, которая кричала, что Россия будет платить репарации, то сейчас мы наблюдаем обратную картину. Россия и США договариваются об условиях мирного соглашения, а страны Старого Света, по сути, уже сейчас платят репарации через дорогие энергоносители. Сливки после окончания конфликта, по всей вероятности, будут снимать США и РФ, а восстанавливать Украину, скорее всего, придется европейским налогоплательщикам.

Что в итоге?

Переговоры в Москве завершились без громких публичных сенсаций, но обозначили приоритеты: приверженность долгосрочному мирному соглашению с гарантиями безопасности вместо временного прекращения огня, стремление развивать механизмы безопасности в Европе, а также гуманитарные шаги (включая Константиновку) как возможный практический элемент.

При этом и российская, и американская сторона показывают заинтересованность в движении к завершению конфликта, даже называются примерные сроки - к концу 2026 года.

А вот станет ли Константиновка и гуманитарный трек реальным шагом или останется еще одним полем пропагандистской борьбы, покажет ближайшее время. Тема никуда не исчезнет: слишком много людей устали от конфликта, и слишком высока цена его продолжения.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.