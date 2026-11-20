В китайском Шэньчжэне завершился 33-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 21 экономика, представленная в этой организации, формирует (на минуточку!) около 61 % мирового ВВП и обеспечивает 46 % глобальной торговли.

Но сам саммит отошел на второй план после того, как Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп встретились лично. И сразу после трехсторонних переговоров Трамп заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня. То есть, по сути, признал Тайвань неделимой частью Китая.

И тут возникают закономерные вопросы:

Как теперь будут выстраиваться отношения США и КНР?

Стоит ли в скором времени ждать завершения украинского конфликта?

На них в новом выпуске подкаста "Че За?" ответили медиаэксперт Александр Хоровец, политобозреватель Артем Строганов и политический аналитик Соломон Бернштейн.

Роли великих держав и тонкости торга

В китайско-американских отношениях краеугольным камнем долгое время остается вопрос Тайваня. То Конгресс США одобряет поставки туда оружия, то нет; то Трамп говорит одно, то Си Цзиньпин напоминает, что принцип неделимого Китая был, остается и будет всегда - независимо от названия страны или династий.

Поэтому эксперты считают, что Трамп сейчас был вынужден пойти на некоторые уступки. В чем причина? Об этом ниже.

Большая политика - это в любом случае торг. Китай сейчас одно из немногих политических и государственных образований, способных нанести непоправимый ущерб американской экономике. При этом стороны держат друг друга за горло: Китай зависим от американской ликвидности, а США - от импорта китайской продукции, потому что сами успешно "убили" свою тяжелую промышленность, проведя деиндустриализацию.

Будут ли после этих слов конкретные действия и юридически обязывающие договоры - пока неизвестно. Но заявление значимое.

Собственно, о чем торг, спросите вы. Россия - ресурсная страна, Китай - сборочный цех, а США - деньги. Все это так, но есть нюансы. У каждой страны свои стратегические интересы, и каждая из них суверенна только потому, что может обозначить и спланировать долгосрочные цели, аккумулировать под них ресурсы даже под внешним давлением и добиваться результата.

Путин об Украине, компромиссах и диалоге

А теперь о тонкостях. Начнем с заявления Владимира Путина. После трехсторонней встречи он провел большую пресс-конференцию, значительную часть которой отвел украинскому конфликту. Он честно сказал, что вопрос обсуждали, и Россия готова закончить его на тех компромиссах, которые были озвучены еще во время Анкориджа.

По словам президента РФ, Киев и его европейские союзники пока не соглашаются на предложенные США шаги, но все может измениться. "Хочу повторить еще раз: если они хотят завершить конфликт, пусть соглашаются с теми компромиссами, которые были предложены еще до Анкориджа американцами. Мы с ними согласились, и теперь дело за Украиной. Украина ведь чего говорит? Мы удержим оставшиеся 10 % территории Донецка еще какое-то время. Но если они какое-то время удержат, а потом все равно не смогут, есть ли смысл держать эти 10 % во что бы то ни стало? Поэтому это не только наш вопрос, но и вопрос того режима, который установился в Киеве и имеет первичным источником происхождения власти государственный переворот. Даже с этими людьми мы готовы к диалогу. Вопрос - хотят ли другие стороны, Украина и их европейские спонсоры, согласиться с этими компромиссами. То есть хотят ли они мирными средствами достичь договоренности по прекращению боевых действий или нет? Судя по тому, что мы видим, на данный момент нет. Посмотрим, все течет, все меняется. Может быть, и к ним придет осознание, что лучше соглашаться с этими компромиссами, чем потом столкнуться с реалиями, с которыми все равно нужно будет когда-то согласиться", - заявил Путин.

Удар по Крымскому мосту и срыв мирного трека

По всей видимости, Зеленский вместе с европейскими спонсорами не хотят продолжения мирного трека. Недавний удар ВСУ по Крымскому мосту - явное тому подтверждение. Для чего это было нужно Киеву? Вероятно, чтобы лишить Россию желания договариваться.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила: "Как любым террористам, киевскому режиму необходимо пропагандировать свои преступления. Поэтому крупные международные мероприятия Банковая использует для того, чтобы обратить на себя внимание".

Путин сказал четко - ответ России будет более болезненным: "После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали. Я полагаю, что наши ответные действия будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста. Ну, а мост мы, конечно, восстановим".

Сразу после этого заявления - "прилеты" в Киеве, Харькове и других местах.

А еще удар по Крымскому мосту нужен был для того, чтобы насытить мировые СМИ заголовками про "Крымский мост", "удар ВСУ" и "перемогу". Причем целью этой медийной манипуляции было не столько возвысить киевский режим, сколько унизить Кремль и показать Белому дому, что коллективный Запад вместе с Зеленским могут справиться и без США.

Давление на Европу и предпосылки к миру

Возвращаясь к теме взаимоотношений США и ЕС, мы наблюдаем любопытную конструкцию. Трамп в начале лета говорил европейцам, что надо договариваться с Россией. Европа ответила "нет, ни за что". Тогда Трамп сказал "окей, смотрите - Иран". И цена дизеля сразу же подскочила до 2 евро. В посевную и уборочную кампании Трамп снова сказал "ребята, надо договариваться". Европейцы снова "нет, ни в коем случае, стратегическое поражение России, идем до конца". Что сделал Трамп? Он заявил, что после выборов в Конгресс собирается снова напасть на Иран. Цены на европейских заправках взлетели до 2,5 евро, инфляция стала 12 %. А недавно появилась информация, что США в 2027 году собираются ввести трехмесячный запрет на валютные свопы для ЕС. Говоря простым языком, это может привести к тому, что 1 доллар будет стоить условно 25 евро, а инфляция в странах ЕС улетит в космос.

Но и после всего этого европейские спонсоры Зеленского отчаянно не хотят завершения конфликта и идут на конфронтацию и теракты ради продолжения войны. Почему? Во-первых, на этом зарабатываются политические баллы. Во-вторых, пока идет конфликт, оружейные компании получают баснословные прибыли. В-третьих, европейский политический истеблишмент кладет себе в карман огромные откаты из серых схем поставок оружия и финансовой помощи Украине.

Поэтому предпосылок для мирного урегулирования конфликта в краткосрочной и среднесрочной перспективе пока, к сожалению, нет… То, что урегулирование потребует длительной работы и не произойдет в сжатые сроки, признал и госсекретарь США Марко Рубио.

Что имеем в итоге

Трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне завершилась принятием Декларации о мире без упоминания Украины. В то же время заявление Трампа по Тайваню стало заметным реверансом в сторону Пекина в рамках большого торга.

Россия подтвердила готовность к компромиссам по Украине на условиях Анкориджа, но Киев и Европа пока отказываются. Деструктивный настрой Зеленского и его спонсоров подтверждает и недавний удар ВСУ по Крымскому мосту.

В это время мир замер в ожидании деталей кулуарных договоренностей РФ, КНР и США, которые, по законам жанра, должны "просочиться" в прессу в ближайшие дни.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.