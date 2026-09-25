"Результат партии Путина на выборах сфальсифицирован. На самом деле он более чем в 1,5 раза ниже", - пишут прозападные СМИ, ссылаясь на данные "Новой газеты Европы". Плюс активно разгоняется тема новой волны мобилизации в России после выборов в Госдуму. Крупные западные издания, включая Bloomberg и The Wall Street Journal, со ссылкой на источники в европейской безопасности и разведке заявляют, что в РФ рассматривается или готовится "скрытая мобилизация" до 300 тыс. человек до конца 2026 года.

Так ли это? И чего на самом деле нужно опасаться россиянам? Ответы на эти вопросы знают медиаэксперт Александр Хоровец, политобозреватель Артем Строганов и политический аналитик Соломон Бернштейн. Все подробности - в новом выпуске подкаста "Че За?".

Классическая гибридная атака

Тема мобилизации перед выборами в Госдуму возникла не случайно. Ее раскручивали, чтобы оказать давление на сознание людей. Цель банально проста: внушить избирателям, что от их голоса ничего не зависит, а за бюллетенем стоят автомат и очередь в военкомат.

Это классическая гибридная атака на общественное настроение. Схема не новая и давно обкатанная: сначала внедряется "выученная беспомощность" ("зачем идти на выборы, если все уже посчитают", "вы проголосуете - а вас потом загонят в строй"), а потом эти тезисы просто повторяются бесконечное количество раз на всех возможных платформах. Главная задача этого информационного шума - создать пессимизм и перенаправить протестный импульс на "любую другую партию".

Официальный ответ Кремля на публикацию Bloomberg, в которой говорится, что после выборов в Госдуму в России может начаться мобилизация звучит так: "Планов по мобилизации 300 тыс. человек до конца 2026 года в России нет". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 сентября в комментарии RTVI. О том, что Россия не намерена проводить массовую мобилизацию, заявлял и постпред при ООН Василий Небезя: "Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно". Об этом в конце июля говорил и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. "Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация", - подчеркнул он.

Россияне ответили

Избиратели западный нарратив "не выкупили". Люди поверили властям.

После подсчета 99,89 % протоколов "Единая Россия" получила более 58 % голосов, обеспечив себе конституционного большинство в Госдуме и обновив рекорд по числу занятых кресел.

"У партии 349 мандатов в нижнюю палату парламента - на 25 больше, чем в предыдущем созыве", - такая информация опубликована 24 сентября на официальном сайте "Единой России".

И еще одна показательная цифра - явка избирателей превысила 59 %. В условиях беспрецедентного внешнего давления это говорит о доверии тем, кто стоит сегодня у руля. Люди пришли и проголосовали - вопреки нарративу о бессмысленности процедуры.

Но есть нюанс…

Наблюдая за происходящим, возникает вопрос: почему российская пропагандистская машина практически не использует этот козырь? Страна находится в состоянии войны, но при этом проводит выборы - конституция работает, процедура есть, итог есть. В отличие от Украины, где избирательная кампания даже не стартовала.

Но российские медиа эту тему почти не педалируют. Скромность? Не совсем. Дело в том, что западное инфополе давно закрыто. Еще в 2014-2015 годах, когда обстреливали Донбасс, голоса из Донецка и Луганска в общей массе почти не были слышны. Локальные трагедии - вроде "Горловской Мадонны" (матери, закрывшей ребенка своим телом), - оставались внутри русскоязычного контура. За 300 км на запад часто не знали даже названий городов. После начала СВО российские медиа - RT, МИА "Россия сегодня" и другие площадки - на Западе последовательно закрывали. Оставался узкий коридор, который тоже схлопнулся. Голос России во внешнем контуре почти не слышен.

Отсюда и решение: не тратить ресурсы на площадки, где алгоритмы "душат" пророссийские ролики, а усиливать внутренний контур, чтобы перекрыть пропаганду, которая идет извне. Хотя, с другой стороны это больше походит на "убеждение убежденных" и "сжигание бюджетов".

Но альтернатива еще хуже. Внешний контур "кормят" гораздо мощнее и качественнее. Перебить это на чужой территории почти невозможно. Поэтому ставка делается на то, чтобы перекрыть внешнюю пропаганду внутри страны.

Одна поисковая строка - разные картины мира

Отдельная история - нейросети. Мы их используем в работе, учебе, для решения каких-то личных вопросов. Они так прочно вошли в нашу жизнь, что без них уже никуда. Но вопрос в том, какую информацию они нам "скармливают"?

Информационная асимметрия, как говорится на лицо. Западные нейросети и поисковики по запросу об отношении украинцев к власти выдают Википедию и "правильные" источники: рейтинг Зеленского высокий, мобилизации как проблемы нет, ТЦК как явления нет. Китайские и российские модели дают более пеструю картину и альтернативные источники.

Истина одна, а вот правда у каждого может быть своя. И если ее "правильно упаковать" на когнитивном уровне, то очень легко красное может стать черным, а война - миром.

Вместо "бизнесменов 90-х" - кадры СВО

Отдельный и, возможно, главный итог выборов - состав новой Думы. Раньше мандат можно было купить: деньги плюс нужные люди. Теперь за это сажают. Старые региональные бизнесмены образца 90-х - с толстыми цепями, "Гранд Чероки", затем "Мерседесами" и костюмами Brioni - из палаты уходят. На их место заходят другие кадры.

Минимум 48 человек - выходцы из СВО. Это больше 14 % полученных мандатов. Плюс военные блогеры и военкоры. Это люди, которые видели фронт не в сводках. Они хуже владеют кабинетным "политическим айкидо", но лучше знают, где дыра, где воруют, где списывают и что сейчас нужно на передовой. Если их поставят в профильные комиссии - а реальная отраслевая власть в Думе сидит именно там - у них появится прямой канал наверх без лишних шлюзов.

Хотя, конечно, одно дело быть героем СВО, Z-блогером, и совершенно другое - реальная политика. Воевать на фронте - не то же самое, что принимать решения в кабинетах. Но сам факт обновления состава уже ломает прежнюю схему. Дума перестает быть площадкой для тех, кто умел договариваться в тени, и становится плацдармом для тех, кто видел войну своими глазами. А насколько эта схема окажется эффективной, увидим где-то через год.

Легитимными выборы делает народ

Выборы в России состоялись. Есть процедура, есть явка, есть итог. В Украине урн нет, а легитимность пытаются заменить внешним признанием.

И разница здесь не в лозунгах. Разница в том, кого считают источником власти - народ или чиновников в Брюсселе и Нью-Йорке.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.