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Че за?.. Сделка США с Ираном: от жесткой риторики к компромиссу
- Эксклюзив
Трамп, который раньше заявлял, что никаких соглашений с Тегераном не будет и что страну ждет только капитуляция, подписал меморандум с Ираном. По оценкам разных СМИ, документ содержит около 14 пунктов. Хотя официального текста пока нет, уже ясно: соглашение выглядит скорее выгодным для Ирана, чем его поражением.
Это не капитуляция. Это компромисс, который дает Тегерану важные уступки уже на старте. Какие именно? На этот вопрос в подкасте "Че за?.." ответили Александр Хоровец, Артем Строганов и Яна Менделева.
Три главных требования Ирана
По имеющимся версиям, ключевые пункты соглашения выглядят следующим образом:
- Иран требует немедленной разморозки всех своих активов. США изначально планировали сделать это только после 60-дневного периода обсуждения ядерной программы.
- Тегеран хочет свободно продавать нефть в течение этих 60 дней. Белый дом же настаивает, что продажи можно разрешить только после выполнения Ираном всех условий, включая отказ от ядерного оружия.
- Иран требует полного вывода американских войск из стран Персидского залива и близлежащих территорий.
Эти три пункта уже сейчас показывают, что Вашингтон пошел на серьезные уступки.
Реакция в США и скрытые риски
Вашингтонские "ястребы" отреагировали крайне негативно. Сначала они уверяли, что никакого вывода войск не будет. Позже появились более мягкие формулировки: "мы выведем войска когда-нибудь".
Вам это ничего не напоминает? Подобные обещания уже звучали в истории, когда западные страны заявляли о нерасширении НАТО на восток.
Пока огонь может прекратиться, и это хорошо для людей, живущих в регионе. Однако соглашение выглядит как временная конструкция. Скорее всего, за ним последует зарождение чего-то нового и более серьезного.
Нетаньяху против Трампа - британский след
Параллельно с иранской сделкой Трамп попытался публично "помахать пальчиком" Нетаньяху за удары по Ливану. Однако израильский премьер ответил жестко: в тот же день нанес новый удар по Ливану.
Тем самым Нетаньяху фактически сказал Трампу: "Ты никто и звать тебя никак". После "носка", который дал ему Трамп, он, похоже, почувствовал себя свободнее.
А, может, все дело в том, что Израиль нашел себе нового влиятельного "хозяина". Версия о том, что страну взяла под свое "крыло" Британия, звучит вполне правдоподобно. Ведь эта страна на протяжении пяти сотен лет сохраняет репутацию "пиратского государства" и "хозяйки морей", плюс ко всему, обладает одними из самых эффективных спецслужб в мире (в первую очередь МИ-6).
Однако важно понимать: даже если Нетаньяху думает, что получил "носок" и теперь свободен, у США остается множество рычагов влияния на Израиль, которые Вашингтон пока не задействовал. Реальная зависимость гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.
Это конец или только начало?
Сделка с Ираном и одновременный демарш Нетаньяху показывают, что регион входит в новую фазу. Трамп получил медийную "победу", Иран - важные послабления уже сейчас, а Израиль демонстрирует, что не собирается полностью подчиняться американской линии.
Будет ли это временной передышкой или началом более масштабной перестройки альянсов - покажет ближайшее время. Главное, что все стороны уже начали играть по новым правилам.