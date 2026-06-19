Че за?.. Сделка США с Ираном: от жесткой риторики к компромиссу

Трамп, который раньше заявлял, что никаких соглашений с Тегераном не будет и что страну ждет только капитуляция, подписал меморандум с Ираном. По оценкам разных СМИ, документ содержит около 14 пунктов. Хотя официального текста пока нет, уже ясно: соглашение выглядит скорее выгодным для Ирана, чем его поражением.

Это не капитуляция. Это компромисс, который дает Тегерану важные уступки уже на старте. Какие именно? На этот вопрос в подкасте "Че за?.." ответили Александр Хоровец, Артем Строганов и Яна Менделева.

Три главных требования Ирана

По имеющимся версиям, ключевые пункты соглашения выглядят следующим образом:

Иран требует немедленной разморозки всех своих активов. США изначально планировали сделать это только после 60-дневного периода обсуждения ядерной программы.

Тегеран хочет свободно продавать нефть в течение этих 60 дней. Белый дом же настаивает, что продажи можно разрешить только после выполнения Ираном всех условий, включая отказ от ядерного оружия.

Иран требует полного вывода американских войск из стран Персидского залива и близлежащих территорий.

Эти три пункта уже сейчас показывают, что Вашингтон пошел на серьезные уступки.

Реакция в США и скрытые риски

Вашингтонские "ястребы" отреагировали крайне негативно. Сначала они уверяли, что никакого вывода войск не будет. Позже появились более мягкие формулировки: "мы выведем войска когда-нибудь".

Вам это ничего не напоминает? Подобные обещания уже звучали в истории, когда западные страны заявляли о нерасширении НАТО на восток.

Пока огонь может прекратиться, и это хорошо для людей, живущих в регионе. Однако соглашение выглядит как временная конструкция. Скорее всего, за ним последует зарождение чего-то нового и более серьезного.

Александр Хоровец: Мне кажется, это такая игрушечная история - просто очередная "победа" Трампа в преддверии промежуточных выборов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17dd997b-882a-428c-8f87-289efaf36154/conversions/8e9b95cf-3736-44b9-8a54-1e78ccacf285-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17dd997b-882a-428c-8f87-289efaf36154/conversions/8e9b95cf-3736-44b9-8a54-1e78ccacf285-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17dd997b-882a-428c-8f87-289efaf36154/conversions/8e9b95cf-3736-44b9-8a54-1e78ccacf285-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17dd997b-882a-428c-8f87-289efaf36154/conversions/8e9b95cf-3736-44b9-8a54-1e78ccacf285-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нетаньяху против Трампа - британский след

Параллельно с иранской сделкой Трамп попытался публично "помахать пальчиком" Нетаньяху за удары по Ливану. Однако израильский премьер ответил жестко: в тот же день нанес новый удар по Ливану.

Тем самым Нетаньяху фактически сказал Трампу: "Ты никто и звать тебя никак". После "носка", который дал ему Трамп, он, похоже, почувствовал себя свободнее.

А, может, все дело в том, что Израиль нашел себе нового влиятельного "хозяина". Версия о том, что страну взяла под свое "крыло" Британия, звучит вполне правдоподобно. Ведь эта страна на протяжении пяти сотен лет сохраняет репутацию "пиратского государства" и "хозяйки морей", плюс ко всему, обладает одними из самых эффективных спецслужб в мире (в первую очередь МИ-6).

Однако важно понимать: даже если Нетаньяху думает, что получил "носок" и теперь свободен, у США остается множество рычагов влияния на Израиль, которые Вашингтон пока не задействовал. Реальная зависимость гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

Это конец или только начало?

Сделка с Ираном и одновременный демарш Нетаньяху показывают, что регион входит в новую фазу. Трамп получил медийную "победу", Иран - важные послабления уже сейчас, а Израиль демонстрирует, что не собирается полностью подчиняться американской линии.