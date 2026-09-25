Прошла 81-я сессия Генассамблеи ООН. Формально - высшая трибуна мира. По факту - очередная говорильня. Но именно оттуда ушла цитата, которую планетарная медийка разнесла как сенсацию: глава МИД Украины Андрей Сибига якобы заявил, что Киев просит мира.

Картина получилась удобная. Украина "созрела". Зеленский уже почти готов лететь в Москву. Осталось только обсудить детали. Проблема в том, что это не то заявление, которое стоит в официальном тексте. Дьявол, как обычно, кроется в мелочах.

О том, что это за "мелочи" и почему они гораздо важнее того, что взахлеб цитируют СМИ, подкасте "Че За?" рассказали медиаэксперт Александр Хоровец, политобозреватель Артем Строганов и политический аналитик Соломон Бернштейн.

Что Сибига сказал на самом деле

В совокупном выступлении украинского министра есть формулы, которые легко вырезать и пустить в эфир:

готовность к полному и безоговорочному прекращению огня;

готовность к прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия;

готовность "остановиться прямо сейчас, прямо здесь".

Именно этот блок растиражировали. Смысл для массового читателя получился такой: украинцы уже согласны почти на любые условия.

Дальше начинается другая речь. Не о мире, а о победе как о свершившемся факте. Украина вместе с альянсом союзников уже "победила" С Россией и Кремлем можно говорить только с позиции сильного. Мира как взаимного компромисса в тексте, озвученном Сибигой, нет. Есть прогрев переговоров на условиях Киева - условиях, которые сейчас не воплощаются ни на земле, ни на карте.

Тот же контур в тот же день звучал и у генсека НАТО Марка Рютте: Россия "не вывозит", значит, пора идти к миру. К миру на заранее заданных условиях.

Два лозунга в конце страницы

Самое важное в заявлении Сибиги - не "прекращение огня", а два длинных пропагандистских крючка в финале.

Первый - "Киев хотели взять за три дня, и ничего не вышло". Тезис давно гуляет как "путинский" и "скобеевский". Но исходная конструкция принадлежит не российскому ТВ, а американскому генералу Марку Милли. В рунете уже мало кто на это ведется, а вот в отношении англоязычной аудитории формула работает: вот вам доказательство, что план Москвы провалился.

Второй - "враг у ворот" / "Путин уже у дверей". Это уже адресный удар по исторической памяти памяти. В годы разделенной Германии (с 1949 по 1990 год) фразы "враг на востоке" и "враг у ворот" были не метафорой, а базовым политическим рефлексом. Для поколения, которое помнит стену, Штази (Министерство государственной безопасности ГДР )и границу, фраза срабатывает почти автоматически.

Отдельно в том же риторическом ряду - "Москва сгорела". Не "горит", а "уже сгорела". Это уже апелляция к французскому культурному коду: сожженная столица как завершенный сюжет, а не текущая новость.

Итоговая конструкция простая:

сверху - "мы готовы остановиться";

снизу - "мы уже победили, враг у ворот, Киев вы не взяли";

вывод для Запада - "мир возможен, но только на условиях Украины".

Чем громче "перемога", тем короче линии на карте

На этом фоне видна жесткая корреляция. Чем громче европейский и украинский кукарекающий хор "уже побеждаем, еще чуть-чуть переможем", тем меньше остается территории Украины.

И сокращается не только линия фронта. Сжимаются остатки режима, площадь контроля и доверие даже среди радикального ядра украинцев.

Трамп, Путин, Зеленский: кто банкует эту партию?

В Трампе каким-то невероятным образом уживаются два противоположных персонажа: хороший полицейский и плохой. Одной рукой он подписывает жесткий закон, другой - фактически разворачивает перед Путиным красную дорожку на саммит G20.

Реакция Банковой была мгновенной. Зеленский взял под козырек: "Да, конечно, отличная идея". Европа от таких перспектив в ужасе. Им даже с Алишера Усманова и Михаила Фридмана пришлось снимать санкции, чтобы они могли присутствовать за столом переговоров.

Еще в начале второй каденции Трампа госсекретарь Марко Рубио называл войну прокси-конфликтом США и России и "делом Байдена". Трамп поставлен ее закрыть.

Зеленский не дурак, он хорошо считывает ситуацию и решает подстелить соломки. В недавнем интервью изданию Wall Street Journal он сказал, что после завершения конфликта хотел бы остаться в Украине и спокойно ходить по улицам: "Я имею в виду, что мы пытаемся делать свою работу так, чтобы <…> была возможность продолжать жить после войны и президентской работы в своей стране, спокойно ходить по улицам. Чтобы никто не захотел тебя убить, и никто не ненавидел".

О необходимости выборов в Украине ранее заявлял и Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что его рейтинг опустился до 4 %.

Деньги кончились раньше, чем лозунги

Киев снова просит у Европы около 27 млрд евро. Госдолг уже давно давно перевалил за 100 % ВВП. Европу при этом "обезжиривают" с двух сторон: нет прежнего потока российских энергоресурсов, плюс давят США.

Урсула фон дер Ляйен отвечает в духе фискальной дисциплины: поднимайте налоги, режьте социалку. Хотя социалка в Украине и так почти схлопнулась - пенсия в 40 долларов - это уже не метафора, а диагноз.

Параллельно обсуждается пакет помощи примерно на 90 млрд евро, из которых 60-70 млрд, вероятнее всего, остаются на европейской стороне, часть пойдет на откаты европейским чиновникам и украинским посредникам, а самой Украине и украинцам - разве что пакет от этих денег.

А долг попросят вернуть. Украине отдавать уже почти нечем - редкоземы, сельхозугодья давно проданы. Людей становится с каждым месяцем все меньше.

В такой ситуации говорить о давлении на Кремль "с позиции силы", как минимум, странно.

Внутренний контур: верные, медийные, расходные

На ключевых участках линии боевого соприкосновения ставят не только "самых крутых спецов". Ставят верных и медийных. В том числе кадры из среды "Азова", "Правого сектора" и близких структур. В том числе тех, кто в 2020-м закидывал яйцами дом Зеленского, считая его чужим.

Смысл двойной. Пока они на экране и на фронте - они полезны. Если что-то провалят или где-то проиграют, на них же можно будет все свалить. Тогда их медийность уйдет - и вчерашние "герои" станут удобными виноватыми.

Зеленский, предвосхищая собственный финал, уже раскладывает фигуры:

кого-то (вроде Кирилла Буданова) тянет ближе к себе;

кого-то отодвигает;

кого-то отправляет в "мясорубку", где многие претензии обнуляются сами.

Отдельной строкой - Дмитрий Ярош. Он не исчез. Публичное руководство "Правым сектором" он сдал, но связку между националистическими кадрами и властью сохраняет. У него была уникальная конструкция: военизированная сила, формально не подведомственная ни МВД, ни Минобороны, ни спецслужбам.

Для нормального государства это аномалия. Для Украины в текущем виде - норма. Признаки государства здесь сужаются к минимуму:

монополии на насилие уже нет;

юрисдикция не покрывает всю международно признанную территорию;

из реального каркаса остались только фискальная система и гривна.

Ярош в такие моменты обычно выходит из тени. Роль, которую ему отводят, - военная хунта на короткий цикл (прийти, поставить "светское" правительство, уйти). Схема отработанная, так десятилетиями делают в ряде африканских стран.

Трогать его не решаются еще и потому, что он связан сразу с несколькими серьезными организациями (MI6, ЦРУ, АНБ). Уязвимой агентуры против него в такой схеме почти не остается.

Мир как декорация, сила как лозунг

Сибига на Генассамблее не объявил капитуляцию и не попросил мира в том виде, в каком это продали заголовки. Он собрал пакет из трех слоев: красивая формула прекращения огня, старые западные страхи про "три дня" и "врага у ворот" и претензия говорить с Москвой как победитель.

Проблема не в том, что трибуна ООН любит громкие фразы. Проблема в том, что чем увереннее Киев и Брюссель объявляют победу состоявшейся, тем быстрее сжимается то, что еще можно назвать украинской государственностью. Мир в этой конструкции нужен не как конец войны. Он нужен как рамка, в которой сильный якобы диктует условия. На карте этой силы становится все меньше.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.