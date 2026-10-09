Че за?.. Слезоточивый газ, дубинки и репрессии против детей - во Франции назревает новый Майдан?

Франция снова на улице, но на этот раз в первых рядах не "желтые жилеты" и не профсоюзы, а школьники и студенты. Требования вполне бытовые: починить крыши в школах, вернуть ставки учителям, не "резать" социалку. Ответ властей - слезоточивый газ, дубинки и светошумовые гранаты.

Почему режим Макрона отказывается говорить с собственной молодежью? Чего на самом деле боятся элиты Франции? И каким боком здесь Трамп? Обо всем этом медиаэксперт Александр Хоровец, политобозреватель Артем Строганов и политический аналитик Соломон Бернштейн в деталях рассказали в новом выпуске подкаста "Че За?".

Конституция на бумаге и дубинки на площади

Волна выступлений поднялась в конце сентября 2026 года. Сначала на улицы вышли старшеклассники: они требовали решить проблему нехватки учителей, разгрузить переполненное расписание и устранить другие сбои в системе образования. Позже к лицеистам подключились крупнейшие студенческие объединения, родительские ассоциации и ведущие профсоюзы - как учительские, так и работники других отраслей, включая Всеобщую конфедерацию труда (CGT).

Кульминацией стал "черный вторник" 6 октября. В тот день около 266 тыс. человек вышли на улицы более чем 40 французских городов. Марши в Париже, Лионе, Марселе и Нанте переросли в жесткие стычки с полицией. Жандармы с протестующими не церемонились - в ход шли газ, дубинки и светошумовые гранаты. За сутки задержали 488 человек, а с начала беспорядков под стражу взяли свыше 6,6 тыс. участников, большинство из которых были несовершеннолетними.

Дети и те, кто за ними стоят

Давайте откровенно, Францию штормит давно - акции "желтых жилетов" и протесты фермеров уже стали нормой. Но сейчас в кадре - дети. И это уже резонанс. Поэтому возникает закономерный вопрос: что это - мирные акции протеста молодежи, переросшие в уличные беспорядки, или тщательно продуманная и режиссированная акция, за которой стоят большие люди и большие деньги?

С одной стороны, протесты начались не с детей, а с того, что на улицы вышли учителя, уставшие от переработок, низких зарплат и переполненных классов. Дети начали снимать на телефоны своих учителей и просить их поддержать. Эти видео завирусились и в итоге получилось то, что мы наблюдаем сегодня.

Но есть и другая сторона. Неорганизованная толпа сама по себе аморфна: примени силу - и она разбегается. Сопротивление появляется, когда в нее вклинивается организованное меньшинство:

координаторы в балаклавах;

петарды и шумовые средства, которых у обычных старшеклассников не бывает;

давление сзади, которое толкает передние ряды прямо на полицию.

И тогда уже, когда процессом начинают управлять, экономические требования и требования социальных гарантий легким движением руки трансформируются в политические.

А еще такие истории помогают зарабатывать политические очки. Трамп объяснил протесты во Франции бесконтрольной миграцией и сказал, что проблемы в системе образования тут ни при чем. "То, что происходит во Франции, - это не что иное, как вышедшая из-под контроля массовая миграция", - написал он в Truth Social. Мол, смотрите, как работает ICE, если будете делать так же, то у вас все будет нормально.

"Уши США"

У всех "стихийных" бунтов прослеживаются одни и те же неочевидные черты. В 1965 году Шарль де Голль вдруг вспомнил, что тройская унция золота стоит 35 долларов, и потребовал от США обменять накопившиеся у Франции бумажные доллары на физическое золото по официальному курсу. Вскоре после этого он получил "красный май" и лишился своего поста.

Недавно французы попытались заикнуться о том, что будут производить суверенный истребитель пятого поколения "Рафаль", Трамп четко показал, где их место в этой цепочке - деньги должны течь в американский ВПК. Испания отказала США в использовании своих военных баз для ударов по Ирану - получила публичный ответ в виде миграционного кризиса в Сеуте.

Кризис, который сегодня режиму Макрона приходится тушить, выглядит организованным не только изнутри.

Сменится лицо, но сменится ли курс?

Третьего срока у Макрона не будет. Президентские выборы назначены на апрель 2027-го. Но изменится ли политика Франции с приходом нового лидера?

То, как в Европе принято разыгрывать политическую карту, наглядно демонстрирует Латвия. Партии здесь постоянно создают коалиции, меняют названия, объединяются, ликвидируются, меняются их лидеры. Неизменными остаются идеи, которым они следуют и которые продвигал в свое время еще "Народный фронт", а также министерские портфели, которые продолжают делиться так же и между теми же политическими кругами.

Политический кризис во Франции открывает дорогу к досрочным выборам. А сейчас сильны позиции Марин Ле Пен, чья линия ближе всего к той, которую Трамп уже публично одобрил в адрес "Альтернативы для Германии" и Алис Вайдель.

Но помимо Ле Пен есть еще Жан-Люк Меланшон, который на президентских выборах 2022 года шел с Макроном ноздря в ноздрю. Ему не хватило всего 1,2% голосов, чтобы обойти Ле Пен и выйти во второй тур против Макрона.

И теперь встает вопрос: Меланшон или Ле Пен? По законам жанра, кто-то из них сейчас должен возглавить эту протестную волну, обеспечив себе тем самым победу на выборах. Хотя есть вариант, что может появиться еще какой-то третий кандидат.

Как бы там ни было, европейская схема давно отработана. Партия, за которую голосовали те, кто крутит гайки, печет хлеб и водит транспорт, может занять третье или четвертое место и остаться в оппозиции. Победители без конституционного большинства собирают коалицию, делят портфели и канализируют чужие инициативы. Людям, как обычно, "продают" имитацию выбора вместо механизма, который поможет им прямо выразить недоверие главе государства и отправить его в отставку.

Для Франции это означает, что независимо от того, кто победит на выборах-2027, социалка останется донором, внешние обязательства - приоритетом, а улица - способом либо стравить пар, либо переписать экономический протест в политический.

А что касается Макрона, то пока он не садится за стол переговоров со студентами, а жандармы отвечают газом на требование починить школьную крышу, вопрос "доиграется ли он до нового Майдана" перестает быть риторическим. Он становится календарным.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.