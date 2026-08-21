Че за?.. Трамп грозит Ирану "самой сокрушительной" экономической операцией

Краткий пересказ от ИИ

Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану масштабной экономической операцией, назвав ее "самой сокрушительной". По словам американского президента, попытка сделки провалилась, а временное 60-дневное перемирие ни к чему хорошему не привело. Вашингтон возвращается к привычному инструменту - санкциям. Но на этот раз речь идет не только о самом Тегеране.

О том, какие страны может хорошо "зацепить" в случае введения санкций против Ирана, и чего на самом деле добивается Трамп, в подкасте "Че За?" рассказали телеведущий и медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева.

Чем именно угрожает Трамп

Иран живет под жесткими ограничениями уже более 40 лет. Первые санкции в отношении этой исламской республики были введены США еще в 1979 году. Но новая риторика Трампа выходит далеко за рамки двустороннего давления и затрагивает всю архитектуру глобальной торговли, энергоснабжения и отношений Север - Юг.

Официально Вашингтон говорит об экономическом удушении Ирана. На практике ключевой элемент - вторичные санкции против всех, кто продолжает работать с Тегераном. А это, по сути, весь глобальный Юг.

Главные адресаты давления:

Китай , для которого иранская нефть - критический "шланг" энергоснабжения;

, для которого иранская нефть - критический "шланг" энергоснабжения; Россия , для которой Иран служит главным сухопутным и речным путем для связи с рынками Индии и Ближнего Востока в обход закрытых из-за санкций европейских направлений;

, для которой Иран служит главным сухопутным и речным путем для связи с рынками Индии и Ближнего Востока в обход закрытых из-за санкций европейских направлений; КНДР , участвующая в бартере нефти на технологии двойного назначения (включая системы, сравнимые с российским "Ланцетом", например КН-23);

, участвующая в бартере нефти на технологии двойного назначения (включая системы, сравнимые с российским "Ланцетом", например КН-23); другие страны, связанные с иранскими поставками.

Китай, по мнению аналитиков, не пойдет на разрыв отношений с Ираном. Без стабильного доступа к энергоресурсам Пекин рискует потерять статус мировой промышленной державы. Поэтому Китай будет биться за Иран "до конца". Россия и КНДР - тоже.

Штаты давят, но и сами находятся не в лучшей форме

Угрозы Трампа звучат на фоне серьезных внутренних проблем США. Государственный долг впервые превысил 40 триллионов долларов. Обслуживание этого долга обходится более чем в 3 миллиарда долларов в день. Инфляция разгоняется, звучат разговоры о необходимости повысить ключевую ставку до 4 % - уровня, которого давно не было в стране. А это почти гарантированно обострит конфликт администрации Трампа с Федеральной резервной системой (ФРС).

ФРС - частная структура, чьи акционеры, по распространенным версиям, - крупнейшие американские банки. Ее интересы не всегда совпадают с интересами государства.

Плюс высокие цены на нефть, что приводит к удорожанию бензина на американских заправках и снижает рейтинг Трампа.

Однако, несмотря на серьезные проблемы, говорить о том, что США могут схлопнуться, как минимум преждевременно. Они сохраняют уникальное преимущество: контроль над патентными портфелями. То есть Штаты контролируют многие производственные цепочки - логистику, оптимизацию, операционные системы. И если все это взять и выдернуть из мировой экономики, то она просто может рассыпаться.

А еще надо помнить о том, что доллар по-прежнему является главной мировой платежной и резервной валютой, благодаря чему США могут "размазывать" свою инфляцию во всей планете (это называется "экспорт инфляции").

Реакция Тегерана и риск интернационализации конфликта

Иран неоднократно подчеркивал: временное перемирие его не устраивает. Тегерану нужно долгосрочное завершение конфликта на своих условиях. Материал Financial Times указывает на еще более тревожный сценарий: в случае усиления экономического давления или бомбардировок Иран может перенести удары на американские базы в Европе. Это автоматически выводит ближневосточный конфликт на качественно новый уровень.

Тегеран уже давно интернационализировал противостояние. В конфликт втянуты Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Йемен. К слову, йеменские хуситы, которых в собственной стране считают террористами, полностью на стороне Ирана.

Тегеран сумел дать ответ двум ядерным державам и не сломался.

Регионализация вместо глобализации?

Некоторые наблюдатели видят в действиях Трампа не только давление на Иран, но и ускорение более глубокого процесса - перехода мира к региональным макроэкономикам.

США нуждаются в большей самообеспеченности. Пока они производят технологии, долги и доллар (точнее, это делает ФРС). Выдергивая "шланг" иранской нефти из Китая и разделяя глобальный Север и Юг, Вашингтон может невольно подталкивать формирование альтернативных экономических блоков.

Вопрос не в том, схлопнутся ли США завтра. Они не схлопнутся. Вопрос в том, насколько дорого обойдется новая волна санкций всем участникам - включая тех, кто их вводит.

Иран уже показал, что умеет отвечать. Китай и Россия демонстрируют готовность защищать свои интересы. А вторичные санкции рискуют превратить экономическую операцию против одного государства в раскол мирового порядка.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.