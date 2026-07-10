Че за?.. Трамп кинул и Евросоюз, и Украину

Саммит НАТО в Анкаре стал главной мировой темой. Все ждали, в каком настроении приедет Дональд Трамп: будет ли раздавать "красные карточки" или просить их отменить. Он приехал и "прошелся" по своим так называемым партнерам. При этом перед Эрдоганом распинался, что приехал только ради него.

Что это - очередные скачки настроения американского лидера или продуманная и взвешенная политика Штатов? На этот вопрос в подкасте "Че за?.." ответили телеведущий и медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик из Латвии Соломон Бернштейн и журналист-международник Яна Менделева.

Трамп ломает схему европейских партнеров

Президент США в Анкаре в буквальном смысле "опустил" ЕС и НАТО. Он прошелся катком по премьер-министра Италии Джорджии Мелони, упомянул испанцев и не обошел вниманием премьер-министра Дании Метте Фредериксен. И это была не спонтанная выходка, а часть большой многоходовк и .

Европейцы планировали оставить почти все деньги у себя. Из примерно 90 млрд евро, которые ЕС якобы собирался направить на помощь Украине, реально Киев должен был получить лишь 18 млрд, остальное осело бы в европейских оружейных концернах. Трамп эту схему сломал.

Он четко заявил: лицензии - за деньги, роялти - обязательно. Все средства уйдут американским корпорациям:

Lockheed Martin - производитель "Патриотов" и ATACMS;

General Dynamics - танки Abrams;

Boeing;

а также связанные с ними структуры.

Одним махом Трамп фактически лишили европейский ВПК шанса на суверенное развитие. Деньги, которые "соскребали" с европейских налогоплательщиков, теперь пойдут не европейским заводам, а американским.

А что до завода по производству "Патриотов" в Украине, то специалисты прямо говорят: в чистом поле поставить такой завод невозможно быстро. Даже если гипотетически начать строительство, потребуется огромное количество времени и денег. Потому что:

нужно решить вопросы энергетики и логистики;

станки и оборудование сейчас производят в основном в Китае (вопрос: кто будет их там покупать?);

чипы и платы управления производят всего две компании в мире - Siemens и Bosch.

Плюс ко всему, любая фабрика по производству оружия на территории Украины - законная военная цель для России.

Самый реалистичный вариант - только мелкосерийная и мелкоузловая сборка на территории "глубокого тыла Украины", которым с 2022 года стала Европа. Сама Украина такие заводы в обозримой перспективе не потянет.

Лицензии вместо гарантий

Президент США прямо сказал: мы не продаем безопасность, мы торгуем оружием. Он заявил о поддержке Зеленского и готовности дать лицензии на производство "Патриотов" и прочего. В конце добавил, что позвонит Путину. Если тот "перебьет цену" - Трамп откажется от своих слов. Это обычный бизнесовый подход, ничего личного.

Также Трамп упомянул возможность приехать в Украину, если позволит служба безопасности. При этом он продолжает держать все варианты открытыми.

Ставка на Казахстан

Вся схема США упирается в редкоземельные металлы, в первую очередь титан. А качественным титаном на планете торгуют, по сути, только несколько стран.

Китай занимает порядка 60 % рынка, но его титан низкого качества (это хорошая базовая губка, но требует дополнительной переработки или глубокого обогащения).

Раньше потребности Пентагона и других крупных американских оборонных корпораций в титане закрывала Россия, но сейчас этот канал не работает.

Остается Казахстан - единственный надежный поставщик качественного титана. С казахстанским производителем уже подписали контракты Rolls-Royce, General Dynamics, General Electric, Lockheed Martin и Boeing (официально - для мирных нужд).

Связующим звеном становится и Зангезурский коридор: Казахстан - Азербайджан - Армения - Турция - выход в Европу. Планируется, что он станет одним из ключевых сегментов Срединного коридора (международного транспортного коридора между Азией и Европой, проходящего в обход России).

К слову, Конституционный суд Казахстана на днях обнулил президентские сроки Токаева, который сможет вновь баллотироваться на выборах главы государства. Таким образом, обеспечена стабильность власти на годы вперед.

И это тоже часть большой многоходовки Трампа .

Рютте, Мелони и "европейская семья"

Генсек НАТО Марк Рютте на саммите в Анкаре на чистом глазу заявлял: "все в порядке", "альянс усиливается", "мы все в одной европейской семье". При этом внутри альянса реальные дрязги.

Накануне Economist показал: повышение расходов до 5 % ВВП у многих стран - чистые бухгалтерские махинации. Южная Европа (Италия, Испания, Португалия) на первом месте держит социальные расходы. Италия отчиталась о росте военных расходов на 39 % (до 2 % ВВП), а по факту рост составил всего 7 %.

Трамп прямо заявил Рютте, что Соединенные Штаты потратили около 1 трлн долларов и тратят на европейскую безопасность "на порядок" (в десятки раз) больше средств, чем считают справедливым.

И показательная история с Мелони. За то, что Италия не отправила контингент помогать США и Израилю в борьбе с Ираном, ей обрезали кредит на 42 млрд из Центробанка. Трамп бьет деньгами за неповиновение - он в первую очередь бизнесмен.

В чьих карманах осядут обещанные Украине 230 млрд

Что до украинцев, то они на саммите в Анкаре выторговали помощь в размере 230 млрд долларов (на 2026-2027 годы с возможной пролонгацией). Все, Зеленский рукоплещет и благодарит.

Но, судя по всему, все эти миллиарды останутся на Западе. Если что-то и дойдет до Украины, точнее, до того, что от нее осталось, то это осядет в руках у "честных" украинских бизнесменов, правительственной верхушки и прочих. Да и эти деньги Украине будут давать, как говорится, "чтобы не умерла".

Выводы и прогнозы

Горячая фаза конфликта, по оценкам, может закончиться примерно в ноябре этого года - по экономическим причинам. Европе нужно перевооружаться. Это напоминает перерыв между Первой и Второй мировыми войнами: пять лет проверяли, как это работает, где узко, где рвется логистика.

Европа, судя по итогам саммита, не хочет быстрого окончания конфиликта. Европейские лидеры заявили о восстановлении главных признаков холодной войны, а именно о расширении сети военных трубопроводов до Восточной Европы (на это выделено 30 млрд долларов). Плюс постоянные заявления западных генералов и политиков о том, что к 2030 году они готовятся к вооруженному конфликту с Россией.

Трамп на саммите НАТО выполнил свою функцию: напомнил Европе, что он не собирается дальше нести за нее расходы, а требует платить. И одновременно запустил длинную цепочку, в которой американские корпорации, лицензии, роялти и контроль над стратегическими ресурсами через новые коридоры становятся главными бенефициарами.

230 млрд долларов, которые так радостно встретил Зеленский, в реальности усилят позиции американских оборонных корпораций, дадут Европе время на перевооружение и оставят Украину в положении зависимого failed state, который будет получать в лучшем случае откаты и подачки, чтобы "поддержать штаны". Большая многоходовка Трампа продолжается .

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.