Че за?.. Трамп разочарован - Зеленский не "дожал" Путина за 40 дней

4 августа истекли те самые 40 дней, после которых Путин должен был с дрожащей протянутой рукой прийти к Зеленскому и сказать: "Все, ты победил". Но ничего подобного не произошло. Вместо заявленного стратегического эффекта Украина столкнулась с комплексом проблем: внутриполитический кризис, паралич морской логистики и масштабные удары по инфраструктуре.

В ночь с 4 на 5 августа российские войска выпустили по украинской столице и Киевской области около 30 ракет за 20 минут. Ни одна из них не была сбита. В Киеве начались масштабные пожары и вторичные детонации. ВСУ были вынуждены признать свое бессилие перед российскими баллистическими ракетами.

Что это - очередной хитрый ход Зеленского, затишье перед бурей или приближающееся окончание конфликта? Ситуацию в подкасте "Че За?" проанализировали телеведущий и медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева.

Дефицит "Патриотов" и гнев Трампа

Одни говорят, что Зеленский таким образом пытается выпросить у Трампа больше ракет. Другие указывают на реальный дефицит. Конфликт в Иране опустошил запасы США. Трамп сначала называл разговоры о нехватке ложью, потом заявил, что посадит в тюрьму того, кто допустил утечку данных.

Под горячую руку попал и министр обороны США Пит Хегсет. Ему сказали бомбить Иран, он добросовестно отработал всем, что было. Ракеты закончились, и он об этом прямо сказал. Теперь его за это чихвостят.

К слову, Хегсет был единственным в команде Трампа, кто открыто поддержал идею бомбить Иран. Остальные увиливали.

Хегсет - типичный продукт современной американской системы. Его место обеспечено не компетенцией, а щенячьей лояльностью Трампу. Предыдущий министр обороны был профессиональнее, но недостаточно выражал верность. Поэтому пост занял Хегсет. Вероятно, после неудачных для республиканцев выборов его отправят в отставку. А всех собак, как водится, повесят именно на него. Трамп ведь виноватым быть не может.

Украина - давно уже не субъект

Глава Национального банка Украины Пышный сообщил: Запад с 2022 года вложил в бюджет страны около 200 млрд долларов. И понятно, что основные бенефициары сидят не в Киеве.

Народу Украины сначала промыли мозги, потом накормили печеньками, а затем надели каски и отправили умирать.

Зеленский и компания из всего делают шоу. Если бы в ВСУ были реальные успехи на поле боя, об этом бы кричали из каждого утюга. Но вместо этого бьют по складам Wildberries. Эта компания открыто отказалась поставлять военное оборудование и участвовать в военной логистике. Но ее склады красиво горят, дают много дыма - это можно снять и показать западным кураторам.

Расчет был на то, что россияне, лишенные возможности покупать носки и "тряпки", пойдут с вилами на власть. То же самое с ударами по НПЗ - надеялись, что лишенные топлива россияне свергнут Путина. Но схема не сработала.

Задача - тянуть конфликт как можно дольше

На что сейчас способна Украина? Бомбить склады, бить по НПЗ, заниматься тем, что умеет, - терроризмом. Глобально все это выглядит как попытка Запада с помощью Украины максимально затянуть конфликт, нанося экономический и психологический ущерб России, пока "ястребиное логово" готовится к более масштабному столкновению с ней.

Зеленский прекрасно понимает: он существует только до тех пор, пока что-то происходит. Как только он перестанет палкой загонять украинского мужика на фронт, как только конфликт будет заморожен или подписан мир - он будет не нужен.

Путин говорил и продолжает говорить о том, что Россия щадяще относится к гражданской инфраструктуре Украины. Но когда Зеленский перешел черту, они поняли, что пора приступать к более радикальным мерам. Российские военные бьют уже не только по "Укрпочте", "Нова поште", "Розетке", но и по западному бизнесу - склады Puma, Liqui Moly, Toyota, Bosch фактически уничтожены.

Оказалось, что в зоне боевых действий может "прилететь" кому угодно, даже тем, кто думал, что их бизнес в Украине неприкасаем.

А Лукашенко молчит. У него уборочная

Есть еще один важный штрих. Александр Лукашенко несколько последних недель практически не комментирует российско-украинскую ситуацию. Причина простая и прагматичная: в стране полным ходом идет уборочная. Процессы требуют внимания первого лица.

При этом идет тихая, немедийная история - встреча со спецпредставителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым, разговоры за закрытыми дверями, которые, судя по всему, принесут Беларуси большую пользу.

Украина теряет примерно 4 млн долларов в день только на том, что не может вывозить свое зерно. А суммарные потери агросектора Украины из-за блокады черноморских портов за год могут составить до 4 млрд долларов.

На планете назревает огромный дефицит зерна. Многие страны столкнутся с тем, что просто нечего будет есть.

Сейчас в первую очередь идет война экономических машин, и только потом - ракеты, самолеты, танки, бронетехника. Кто первый упадет - тот и проиграл. Пока падают Европа с Украиной.

Лукашенко как прагматичный хозяин это понимает. Строит чиновников, требует соблюдать технологию и убрать все до единого зернышка. Потому что каждое зернышко - это монетка в белорусский бюджет. Лукашенко "воюет тракторами" в полях, чтобы накормить себя и соседа, который придет к нему с протянутой рукой и скажет: "Александр Григорьевич, продай! Деньги - не вопрос".

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.