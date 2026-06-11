Че за?.. Трамп вновь поджигает Ближний Восток?

На фоне новой эскалации на Ближнем Востоке в экспертной среде все чаще звучит вопрос: почему американский подход к Ирану снова дает сбой? По мнению авторов подкаста "Че За?.." Александра Хоровца и артема Строганова, а также их гостьи, политобозревателя и ведущей "Первого информационного", Яны Менделевой, нынешняя ситуация лишь подтверждает, что Вашингтон продолжает использовать устаревшие методы давления, которые уже не работают против Тегерана.

"Несгибаемые воины"

В текущем конфликте Иран предстает как страна, сумевшая создать вокруг себя устойчивый образ силы и стойкости. Несмотря на давление, иранцы воспринимаются как народ, который не ломается под ударами. В отличие от образа агрессора, который приписывают США, Иран в этом нарративе выступает стороной, способной давать жесткий и симметричный ответ.

Особенно нужно подчеркнуть, что после ударов по иранским объектам Тегеран не только не капитулировал, но и продемонстрировал готовность к дальнейшему противостоянию, в том числе через угрозы перекрытия стратегически важных морских путей.

США в отношениях с Ираном традиционно полагаются исключительно на силовое давление. Американская сторона не умеет выстраивать равноправный диалог с восточными странами и продолжает действовать по принципу "кнута".

При этом видна определенная непоследовательность Вашингтона: с одной стороны, звучат жесткие заявления и угрозы ударов, с другой - предпринимаются шаги по частичному снятию санкций и разблокировке иранских активов.

Яна Менделева: Ситуация очень интересная. Трамп заявил, что лучшим подарком на его день рождения был бы мир во всем мире, и отдал решение наносить удары по Ирану. Но Белый дом, несмотря на то, что пытается показать силу и одной рукой грозит Тегерану, второй рукой снимает санкции, разблокирует часть иранских активов, потому что Белому дому необходимо завершить этот конфликт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c1c7c29-5cf4-415c-abc7-b980c0273654/conversions/72cd89ef-e11f-4e91-9736-56b957bf01c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c1c7c29-5cf4-415c-abc7-b980c0273654/conversions/72cd89ef-e11f-4e91-9736-56b957bf01c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c1c7c29-5cf4-415c-abc7-b980c0273654/conversions/72cd89ef-e11f-4e91-9736-56b957bf01c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c1c7c29-5cf4-415c-abc7-b980c0273654/conversions/72cd89ef-e11f-4e91-9736-56b957bf01c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Такой "кнут и пряник" в данном случае выглядит не как продуманная стратегия, а как попытка одновременно и давить, и оставлять окно для переговоров.

Почему излюбленная схема США не работает с Ираном

Надо понимать, что Иран - это не Ирак и не Ливия. Здесь силовое решение гораздо сложнее по нескольким причинам:

религиозная власть в Иране имеет глубокие корни и реальные рычаги влияния (армия, контроль над территориями, сеть имамов и сторонников);

Иран обладает значительной внутренней устойчивостью и способностью к асимметричному ответу;

попытки "прилететь, разбомбить и улететь", которые ранее применялись в регионе, здесь не дают желаемого эффекта.

Американская сторона недооценивает тонкость и сложность иранской политической и религиозной системы, продолжая действовать по шаблонам, которые уже показали свою неэффективность.

Артем Строганов: Восток - это не просто дело тонкое, это что-то крайне неощутимое, эфемерное, совсем недостижимое. Он пахнет пряностями, и к нему надо относиться как к запаху. Чтобы заниматься Востоком, надо разбираться во всех его тонкостях, а не просто налететь, разбомбить и улететь. Здесь это так не работает news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96011b76-7dd4-4a64-a752-d4ae72d439a3/conversions/e678d08d-62eb-4cbf-86bf-3188df33dd78-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96011b76-7dd4-4a64-a752-d4ae72d439a3/conversions/e678d08d-62eb-4cbf-86bf-3188df33dd78-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96011b76-7dd4-4a64-a752-d4ae72d439a3/conversions/e678d08d-62eb-4cbf-86bf-3188df33dd78-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96011b76-7dd4-4a64-a752-d4ae72d439a3/conversions/e678d08d-62eb-4cbf-86bf-3188df33dd78-xl-___webp_1920.webp 1920w

Роль Европы и "маленьких стран"

Позиция европейских стран - отдельная история. В отличие от США и Израиля, Европа (в частности, Великобритания, Франция и Германия) долгое время была заинтересована в сохранении экономических связей с Ираном и не спешила втягиваться в конфликт.

В то же время со стороны Литвы звучали заявления о готовности направить войска для участия в операции против Ирана. Такие шаги - не что иное, как попытка небольших стран привлечь к себе внимание и "подлизаться" к более крупным игрокам, которые, в свою очередь с удовольствием используют прибалтийские страны в качестве "информационного триггера" - для создания громких заявлений, которые в реальности имеют ограниченное практическое значение.

Как пример - открытие в Вильнюсе посольства Тайваня. Понятно, что это была инициатива не самой Литвы, что за этим дипломатическим демаршем маленькой прибалтийской страны стоит большой геополитический игрок. Причем, правящая верхушка даже не скрывала, что Вильнюс стал развивать отношения с Тайванем, чтобы "сохранить внимание США". Литва нашла свою нишу на мировом политическом рынке - это политико-дипломатические кампании против третьих стран.

Вывод очевиден

Ситуация вокруг Ирана в очередной раз демонстрирует ограниченность американского подхода, основанного преимущественно на силовом давлении. Несмотря на заявления о готовности к переговорам, Вашингтон продолжает действовать в логике "мальчиша-плохиша", которая не работает с таким игроком, как Иран.

При этом сам Иран сохраняет способность не только выдерживать давление, но и отвечать на него, используя как военные, так и политические инструменты. Вопрос, который остается открытым: насколько долго текущая эскалация будет продолжаться и приведет ли она в итоге к реальным переговорам, или США снова предпочтут силовой сценарий, который уже неоднократно показывал свою неэффективность в регионе.