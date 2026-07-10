Че за?.. Венесуэльский сценарий в Иране на сработал - Тегеран превращает удары США в свою победу

США и Иран вроде бы только-только пришли к каким-то договоренностям, подписали меморандум о взаимопонимании, договорились, пожали руки - и тут на тебе, опять бомбят. Перемирие длилось всего 20 дней. Конфликт, который, казалось, мог пойти по дипломатическому пути, снова вспыхнул с новой силой.

Чего добиваются США, на что нацелен Иран и будет ли у этой истории хэппи-энд? Об этом и не только в подкасте "Че за?.." говорили телеведущий и медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик из Латвии Соломон Бернштейн и журналист-международник Яна Менделева.

Личная месть Трампа и фактор времени

20 дней перемирия стали лишь временной паузой. Конфликт уже давно вышел за рамки возможного дипломатического урегулирования. Это произошло ровно в тот момент, когда был ликвидирован аятолла. После этого события конфликт приобрел абсолютно иные черты - он перестал быть обычной политической или военной историей.

Трамп, по всей видимости, разозлился, когда у него снова появилось свободное время. Сборная США вылетела с чемпионата мира по футболу - и у президента высвободились ресурсы. Ранее он уже обижался, когда не получил Нобелевскую премию мира. Сейчас история повторяется: появилось свободное время - и снова начались удары.

Штаты пытаются диктовать условия миру, хотя всем уже очевидно, что золотой ключик от Ормузского пролива лежит в кармане у Тегерана.

Цены на топливо и "маленькая победоносная война"

Нельзя сбрасывать со счетов Израиль, который регулярно путает карты Вашингтону. Когда Иран начал наносить удары по Израилю, Трамп сразу побежал звонить Нетаньяху и просить: "Нет, нет, только не отвечай".

У Трампа на носу промежуточные выборы в октябре. Может смениться часть Сената и Конгресса, и он рискует потерять большинство. Ему жизненно необходимо показать избирателю что-то реальное. А первое, что видит американец, выходя из дома, - это цену на топливо.

Поэтому Трампу критически важно открыть Ормузский пролив. Он усиливает давление по принципу: забрать у людей все, а потом отдать хотя бы половину - и все будут счастливы. Но "маленькая победоносная война" уже давно превратилась в избирательную катастрофу. Карета превратилась в тыкву.

Неадекватные советники и провал венесуэльской модели

Правила давно поменялись. Ближневосточный конфликт после одного удара США стал сакральным. Он перешел из плоскости обычной политики и военщины в совершенно иное измерение.

В этой истории не последнюю роль сыграли советники Трампа. Особенно на их фоне выделяется министр войны США Пит Хегсет, который погряз в скандалах. Его обвиняли в изнасилованиях, махинациях, злоупотреблении спиртным, утечке секретной информации, некачественном управлении Пентагоном.

В январе 2026 года США провели дерзкую операцию - нанесли серию ударов по военным объектам в Каракасе и трех прилегающих штатах и захватили президента Николаса Мадуро, а также его жену.

Трамп спросил: "У нас получится то же самое с Ираном?" Ему ответили: "Ха! Сейчас главу снесем, там культ личности, и все посыплется". Снесли аятоллу - и разворошили осиное гнездо. Вместо ожидаемого краха Иран показал способность к беспрецедентной консолидации, переходу к жесткой асимметричной обороне и молниеносным ответным ударам. Вместо капитуляции Тегеран развязал полномасштабную военную кампанию.

На возобновление атак со стороны США иранцы ответили с восточным хладнокровием. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в соцсети X написал: "Не стоит бессмысленно метаться, иначе ты уйдешь под воду еще глубже". Иран в очередной раз показал, что любые атаки будут отражены.

Вашингтон последние дни "утюжит" Иран вслепую, пытаясь найти военные объекты и инфраструктуру. Но Тегеран разворачивает невидимый фронт в умах миллионов. Иран прекрасно работает с умами: все мусульмане буквально следят за заявлениями из Ирана. Для них убийство Али Хаменеи - это личная боль. Когда США нарушают договоренности, прикрываясь тем, что Иран якобы атаковал какие-то объекты, Тегеран усиливает идеологическое влияние.

Дух персов и идеологическая вендетта

Конфликт уже стал идеологической вендеттой. Иран не пойдет на уступки и уж тем более не согласится, чтобы ему диктовали правила. Наивно полагать, что под угрозой американских пушек они откроют Ормузский пролив.

Опять-таки, какая цель у Ирана? Стать региональным гегемоном. И у него для этого есть все необходимое. Сейчас гарантом безопасности выступают Штаты. Но как только началась вся эта заварушка, Иран начал показывать персидским монархиям одну простую вещь: тот, кто пришел и обещал гарантию безопасности, на деле оказался пустомелей, никакой реальной безопасности он не дает.

Поэтому Иран говорит: "Вы сейчас не можете торговать, а мы можем сделать так, чтобы вы могли. Давайте к нам - и мы вам обеспечим безопасность".

Ликуют и оппоненты Трампа. Они с удовольствием приводят данные последнего соцопроса, согласно которому 60 % американцев считают, что конфликт в Иране не стоит ни одного цента, ни одной жизни. Это еще один серьезный удар по позиции Трампа.

Таким образом, вместо быстрой победы и открытия Ормузского пролива нынешний хозяин Белого дома получил затяжной сакральный конфликт, в котором Иран сохраняет хладнокровие, усиливает идеологическое влияние и продолжает двигаться к своей цели регионального доминирования. А "маленькая победоносная война" все больше превращается в головную боль для самого Вашингтона.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.