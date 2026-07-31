Украинские силы бьют по складам крупнейшего российского маркетплейса. На первый взгляд - странная цель. Зачем тратить ограниченные ресурсы на "дикие ягоды", когда на фронте нет ощутимых успехов?

Ответ лежит в плоскости психологии, медиа и политической целесообразности. Это не экономический террор в чистом виде, а тщательно срежиссированное шоу, рассчитанное на западную аудиторию и внутреннюю панику, убеждены телеведущий и медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик из Латвии Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева, которые в подкасте "Че За?" разложили всю эту историю буквально на атомы.

Эмоциональный удар сильнее экономического

В первую очередь работает эмоциональный аспект. Одно дело - новости о бомбежках где-то далеко. Совсем другое - когда человек не получает заказанную майку или чехол для телефона. В сети мгновенно появляются ролики пострадавших продавцов. На этом легко раскрутить волну хайпа. Украина традиционно использует именно такую тактику: создать шум, удержать любимую позицию "мы бьем и побеждаем".

При этом реального макроэкономического эффекта почти нет. Удары по нефтеперерабатывающим заводам нанесли бы куда больший ущерб. Но НПЗ - стратегические объекты, прикрытые ПВО. Склады Wildberries уязвимее. Украинский ресурс, однако, тоже конечен: боеприпасов и возможностей не хватает, чтобы постоянно "пулять" по логистике маркетплейса. Поэтому каждый прилет - это прежде всего информационная бомба.

Кто реально пострадал, а кто выиграл

Wildberries за прошлый год показал порядка 104 млрд российских рублей дохода и остается значимым налогоплательщиком (включая разовые сборы вроде налога на сверхприбыль в размере 770 млн российских рублей). Компания от этих ударов не закроется, так как склады есть и за пределами России.

По разным оценкам, повреждено лишь 10-12 % складских площадей, все будет восстановлено, деньги на это есть. А вот кто больше всего страдает, так это китайские производители, чья продукция лежит на этих складах.

При таком раскладе главными выгодополучателями являются прямые конкуренты - AliExpress, Ozon, - а также структуры, связанные со Сбером. Последний уже провел оценку рисков и фактически "сливается": товары через свои каналы продавать готов, хранить на своих складах - нет. Пока остальные в спешке переписывают договоры, превращая "прилет" в обстоятельство непреодолимой силы, Сбер просто выходит из схемы.

Владелица Wildberries, вероятно, потерь не ощутит в полном объеме. Денег достаточно, чтобы пережить реструктуризацию, ребрендинг и продолжить работу. Склады застрахованы, хотя и с оговоркой об ударах БПЛА. А компенсации в размере около 40 млн российских рублей, которые будут выплачены пострадавшим и семьям погибших после атак беспилотников на склады, - для компании в целом незначительная сумма.

"Шоу маст гоу он"

Нужно помнить, что во главе Украины стоит шоумен. И он делает шоу - кровавое, бесчеловечное, но именно шоу. Бьют туда, где гарантированно будут столбы дыма и кадры для телекамер. Картонные коробки и ткани вспыхивают мгновенно - идеальная декорация. На фоне этих картинок украинские СМИ легко пишут о "прилетах по Москве", даже если пожар быстро локализовали.

Для кого это шоу? В первую очередь для западных партнеров. Российскому зрителю при этом остается лишь задавать себе вопросы. Страна ведет экзистенциальную войну за право существовать. И в этот момент человек, который плачет из-за недоставленного товара и выкладывает в открытый доступ видео с полыхающим складом маркетплейса (помогая тем самым наведению вражеских ракет), выглядит, мягко говоря, странно.

В Украине подобные публикации давно жестоко пресекают. В России только сейчас начинают этим заниматься.

Мобилизационный страх как продолжение шоу

Параллельно команда Зеленского активно разгоняет вторую страшилку - якобы неминуемую новую волну мобилизации в России. Источники "по закрытым каналам" сообщают, что она начнется сразу после выборов.

В чем логика? Все просто: нужно объяснить собственной аудитории, почему в Украине уже ловят хромых, косых и людей с психическими отклонениями, а в России люди идут на контракт добровольно (только за первое полугодие 2026 года контракт с Вооруженными силами РФ заключили порядка 200 тыс. человек).

Эта пропаганда работает и на белорусов: если у стратегического партнера все плохо, то и в Беларуси будет плохо.

Но факты упрямы: спецоперация длится уже почти 4,5 года, и если бы России нужна была массовая мобилизация, она бы уже произошла.

Война, которую никто не объявляет

Ситуация вокруг Wildberries - лишь один эпизод крупной картины. Современные конфликты почти никто не называет войной. Ирак, Афганистан, Сирия, действия Турции против курдов, израильские операции, российская СВО - все это "специальные операции". Причина проста: объявление войны накладывает юридические обязательства - допуск наблюдателей, соблюдение Женевских конвенций, перспектива репараций.

Зеленский кричит о "полномасштабном вторжении", но сам войну не объявляет. Ведь если он это признает, то ему первому предъявят за удары по гражданской инфраструктуре, за атаки дронов на жилые дома, за обстрелы мирных граждан.

А еще, если объявить войну, потом нужно будет платить репарации. Тут у Украины все шансы повторить судьбу Германии после Первой мировой войны, когда веймарскими деньгами было проще топить печь, чем куда-то их нести - в итоге сил потратишь больше, чем тебе даст тот кусок хлеба, который ты на него купишь.

Факт Веймарские деньги - это бумажные марки, нотгельды и рентные марки, которые выпускались в Германии в период Веймарской республики с 1919 по 1933 год. Этот период вошел в историю из-за страшной гиперинфляции 1923 года, когда старые деньги полностью обесценились и люди возили их в тачках.

Передел мира или попытка вернуть мировое господство?

Долгое время на Западе существовал так называемый миф бесконечности. Они считали, что никогда не закончится вливание денег со стороны США, думали, что никогда не закончатся дешевая энергия из Российской Федерации и дешевые ресурсы из Африки.

Но миф бесконечности закончился. Перенося свои заводы и свое производство в Юго-Восточную Азию, в итоге они вырастили промышленного монстра в лице Китая, Тайваня, Вьетнама, Индонезии. Посмотрите на этикетку любого оригинального бренда - Adidas, Nike, Puma, Reebok и прочих известных марок. Какая страна-производитель там указана? Германия, США, Италия, Франция? Нет. Там указаны Филиппины, Индонезия, Таиланд, Вьетнам.

Теперь Запад пытается вернуть контроль силой. Американская доктрина предполагает одну полномасштабную войну плюс один прокси-конфликт. Но на практике даже два локальных конфликта Соединенные Штаты не вытягивают.

Не клеится и у Украины в "Патриотами". Лицензия на производство ЗРК Patriot, за которой ездил Зеленский, никак не поможет развернуть полномасштабное производство этих комплексов. Потому что уже появилась новость, что Boeing отказывается передавать третьим странам лицензию на производство самонаводящихся головок. Есть тут и другие узкие места - это оптика и сверхточные шаговые моторы, которые производят всего две компании в мире. Поэтому даже если в Украине и появится какое-то производство, то там не будут делать просто "болванки".

Реальная схема выглядит так: США продают лицензию Европе, Европа производит Patriot за свои деньги, платит роялти, а потом на американские кредиты отправляет готовое оружие в Украину. В итоге у Европы - долги, у США - контроль, у Украины - иллюзия.

Главный выгодополучатель в этой конструкции - не столько Вашингтон, сколько Лондон и транснациональные корпорации. Трамп, в свою очередь, всегда на стороне сильных. После саммита НАТО и визита Зеленского (которого в аэропорту Вашингтона никто не встретил, а внимание пришлось делить с Нетаньяху) стало ясно: бесконечное финансирование слабой стороны его больше не интересует.

Ситуация все больше напоминает Первую мировую войну - затяжной конфликт, в котором стороны ищут, где именно "рвется". Пока "рвется" по высокотехнологичному оружию и по Восточной Европе, где выделенные миллиарды на инфраструктуру успешно разворовываются.

В Киеве, Прибалтике и ряде других столиц у власти стоят не патриоты, а временщики, которые воспринимают государство как удачный бизнес-проект: пришел, подтянул своих, распилил бюджет и скрылся.

Удары по складам Wildberries в этой логике - лишь эффектная декорация. Не стратегический удар, а медиа-продукт. И чем ярче дым, тем громче шоу.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.