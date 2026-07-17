Че за?.. Зеленский меняет "вора" на "маньяка". Что хотят скрыть за этой дымовой завесой?

В администрации Владимира Зеленского произошла очередная масштабная ротация. Поменялось порядка 30-40 % состава Кабинета министров. Однако наибольший резонанс вызвала история вокруг министра обороны. Бывший министр Михаил Федоров был отстранен. На его место, по данным, циркулирующим в сети, хотели поставить главу МВД Украины Игоря Клименко. Но поскольку тот якобы отказался, временно исполняющим обязанности снова стал Федоров.

Что скрывается за этой "перестановкой стульев" и для чего, собственно, разыгрывается весь этот спектакль? Об этом в подкасте "Че За?.." рассказали телеведущий и медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик из Латвии Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева.

Почему Зеленский распускает лояльный Кабмин?

Откровенно говоря, такие кадровые решения выглядят как перестановка стульев на тонущем "Титанике". Кабмин в целом состоит из людей, максимально лояльных Зеленскому. Однако, при этом они еще "танцуют" под английскую либо под американскую "дудку". И когда "коса нашла на камень", Зеленский, по всей видимости, решил, что свои же могут начать его сливать, поэтому начал активно менять тех, кто, по его мнению, недостаточно лоялен.

Ключевой сюжет - отставка Федорова. Попытка заменить его на Клименко и последующий возврат к Федорову запустили медийную войну. Люди начали выходить на Майдан.

Возникает вопрос: не повторится ли история массовых протестов? Масла в огонь подливают европейские и проевропейские СМИ, которые активно пишут о нем как о "лучшем министре обороны за четыре года конфликта".

"Правильные" и "неправильные" протесты

Протесты против отставки Федорова резко контрастируют с тем, как власти реагировали на другие акции. Буквально неделю назад во Львове люди выходили на улицы из-за зверств ТЦК (напомним, сотрудники львовского ТЦК с особой жестокостью избили 20-летнего парня). Протестующих быстро "положили лицом в пол", а потом заставили и извиняться и кричать на камеру "слава ТЦК".

Сейчас же, когда речь идет о "святом воре" Федорове, протесты разрешены и активно освещаются. Все это выглядит как контролируемый извне процесс и складывается ощущение, что вся эта история проплачена.

А для чего нужны эти протесты? Все просто:

сделать красивые кадры для западных партнеров;

распространить через медиа нарратив о "свободе слова и демократии в Украине";

показать, что "можно протестовать".

При этом тщательно скрывают, кто именно инициирует эти митинги и кто их финансирует. Несанкционированные же протесты подавляются жестко, очень жестко.

Дымовая завеса: что на самом деле нужно скрыть

Все перестановки и протесты выглядят как операция по отвлечению внимания от действительно серьезных тем.

Посмотрите, в информационном поле почти исчезли:

дело Миндича;

попытка убийства в Монако украинского олигарха Ермолаева;

вывод крупных сумм через "Укрнафту";

отмывание более 460 млн гривен (более 10 млн долларов) при строительстве элитного коттеджного поселка "Династия" под Киевом.

Чтобы заглушить эти истории, предлагается что-то более радикальное - отставки, протесты, смена правительства.

Почему Зеленский меняет фигуры

Видимо, таким образом Владимир Зеленский пытается переложить вину с "больной головы на здоровую". Якобы все проблемы в Украине были из-за предыдущих министров и чиновников, а не из-за него лично.

Министерство обороны - это "прикорытная житница": контракты, огромные бюджетные средства. Федоров, по всей видимости, недостаточно отстегивал лично Зеленскому и начал выстраивать собственную экосистему внутри структуры. А, зная Зеленского, он и за меньшее наказывал.

Ну и закономерный вопрос: повлияет ли отставка Федорова и экс-техноблогера и ведущего инженера дронов ВСУ "Флэша" на эффективность сил беспилотных систем Украины?

Эксперты сходятся во мнении, что не повлияет. И вот почему. Уже на протяжении 3,5 лет целеполаганием в этой сфере занимается система Palantir. Украинские военные фактически выполняют роль операторов - "нажимателей кнопочек". Именно Palantir определяет, куда, в каком количестве и чем именно наносить удары. Система считается максимально эффективной. Таким образом, персональные отставки конкретных фигур в данном случае не меняют базовой архитектуры управления дронами. Решающую роль продолжает играть внешняя технологическая система, а не украинские специалисты.

Итоговая картина

Вся история с отставкой Федорова, попыткой поставить Клименко, протестами и перестановками в Кабмине укладывается в одну логику: это управляемый процесс отвлечения внимания и перераспределения лояльности внутри системы. Реальные коррупционные скандалы и вопросы о том, кто на самом деле контролирует ключевые процессы (включая дроны), остаются в тени. Протестный потенциал канализируется в безопасное для власти русло, а Конституция продолжает оставаться "ситцевым платьем", которое перекраивают под текущие нужды Банковой.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.