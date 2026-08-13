Че за?.. Зеленский может подписать капитуляцию до наступления холодов?

Краткий пересказ от ИИ

Владимир Зеленский в свежем интервью западным СМИ сказал: "У меня есть несколько месяцев (до начала осенне-зимней кампании РФ по уничтожению украинской энергетической инфраструктуры. - Прим. news.by) и миллион телефонных звонков... Я пытаюсь обменять что-то на ракеты... Я делаю некоторые вещи, которыми даже не могу поделиться. Это не означает, что это вне закона. Но я не могу об этом говорить".

Интересно, а что такого еще осталось у Киева, чтобы это можно было обменять на новые "Патритоы"? И хватит ли у Зеленского ресурсов, чтобы дотянуть до весны без принудительного "мира"? Об этом в новом выпуске подкаста "Че За?" говорили телеведущий и медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева.

Математика против "воздушных замков"

В интервью CNN лидер украинского режима заявил: 5 % текущего американского арсенала ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot хватит, чтобы пережить зиму и спасти жизни, а 10 % - чтобы "уничтожить все российские баллистические ракеты".

Однако простые математические расчеты быстро все ставят на свои места:

по оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), после ближневосточной кампании у США осталось порядка 800 перехватчиков "Патриот" (примерно треть от довоенного запаса);

5 % от этой цифры - около 40 ракет, 10 % - около 80 ракет;

за прошлую зиму Украина израсходовала несколько сотен таких ракет, поэтому даже 80 штук при нынешних темпах российских ударов - это капля в море.

Зеленский фактически сам себя загоняет в угол: публично называя цифры, которые заведомо не решают проблему, он демонстрирует Западу, насколько критична ситуация.

Что именно Зеленский пытается обменять на ракеты?

Возникает логичный вопрос: что еще осталось у Киева для торга?

Люди? Но мобилизационный ресурс уже практически весь "запакован" и отправлен на линию боевого соприкосновения.

Сельхозугодья? Но после открытия рынка земли иностранные инвесторы (включая структуры, связанные с BlackRock, Vanguard и State Street) получили доступ к значительной части пахотных площадей.

BlackRock, Vanguard и State Street составляют так называемую Большую тройку - ведущие мировые структуры по управлению активами. В совокупности они распоряжаются капиталом в десятки триллионов долларов, выступая крупнейшими акционерами большинства публичных компаний из индексов вроде S&P 500 и тем самым оказывая мощнейшее воздействие на глобальную экономику.

Недра и ресурсы? Но сделка с США по минералам 2025 года уже зафиксировала раздел будущих доходов от редкоземельных металлов, нефти и газа. Часть активов успели "прикупить" Франция и Германия.

Промышленность? Но "Запорожсталь" - один из последних крупных металлургических гигантов - после недавних ударов РФ полностью остановил работу. Мартеновские печи требуют полного восстановления с нуля.

То, что можно было продать сегодня и завтра, уже продано. Теперь Зеленский торгует "послезавтраками" - обязательствами, которые он сможет выполнить (или не выполнить) только после гипотетической победы или капитуляции.

Лицензия на производство Patriot - иллюзия?

Разговоры о передаче Украине лицензии на производство "Патриотов" звучат уже не первый месяц. Реальность намного жестче.

Производство "Патриотов" - это около 20 подрядчиков и сложнейшая кооперация. Даже Германия, получившая лицензию еще в 2022 году, до сих пор не произвела ни одной ракеты для ЗРК Patriot (линия только готовится к старту в конце 2026 - начале 2027 года). А еще Дональд Трамп публично заявил, что США "самим нужны" эти ракеты и что Вашингтон "не согласился" на передачу технологий Киеву.

Факт Издание POLITICO в августе опубликовало материал, в котором говорится, что ведущие европейские доноры больше не имеют возможности передавать зенитные ракеты комплексов Patriot, так как их собственные запасы истощены, а новое производство не успевает за потребностями.

Дополнительный ограничитель - редкоземельные металлы. 90 % мировой добычи контролирует Китай, с которым у США далеко не союзнические отношения. Свободные запасы галлия, тория и других элементов есть в Украине, но там продолжаются боевые действия.

Российская стратегия и "дух Анкориджа"

На протяжении всего 2025 года российские силы методично выбивали энергетику и логистику, оставляя ровно столько мощностей, сколько нужно для поддержания гражданской инфраструктуры на минимальном уровне. Параллельно Запад, истощив склады, начал сворачивать поставки вооружения Украине. Результат - Россия медленно, но последовательно выполняет заявленные цели, параллельно опустошая европейские арсеналы и обескровливая европейские экономики.

Трамп при этом не объявляет публично "мы бросаем Украину". Он просто отодвигает Киев на периферию американских приоритетов: "Вот, Вова, держи, чем смог - тем помог. Ракет нет". Это и есть "дух Анкориджа" - прагматичный отказ от иллюзий.

Капитуляция Киева или затягивание конфликта?

К осени 2026 года у Зеленского остается все меньше пространства для маневра. Западные столицы уже не думают о Киеве как о приоритете номер один. Если новые крупные поставки ракет для "Патриотов" не появятся в ближайшие недели - а предпосылок к этому нет, - давление российской осенне-зимней кампании может стать критическим. В таких условиях вопрос "подпишет ли Зеленский капитуляцию до холодов" перестает быть риторическим. Он становится вопросом сроков и формы, в которой Киев будет вынужден фиксировать реальность на земле.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.